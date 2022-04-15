Rizeli çay üreticisi Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyoruz, tövbeye gelsinler

15 Nisan 2022 Cuma, 14:07

Rize Fındıklı Meydanı'nda bir araya gelen SOL Parti üyeleri, "Çayda sömürüye son! Kota ve Kontenjan Kaldırılsın!" yazılı pankart açtı. SOL Parti adına Murat Alişan basın açıklaması yaptı.

Alişan, şunları belirtti:

"Ülkemiz ve halkımız zor zamanlardan geçiyor. Elektrik, akaryakıt, doğalgaz fiyatları, gıda fiyatları, işsizlik ülkeyi kasıp kavuruyor. Gençler, ülkeyi terk etmenin yollarını arıyor. Umutsuz şekilde bekliyor. Bölgemizde çay gübre hayat pahalılığı can yakıcı hal aldı. ÇAYKUR halkındır satılamaz. ÇAYKUR varlık fonundan derhal çıkarılmalıdır.

ÇAYKUR satılırsa yerli ve yabancı sermaye gruplarının bu halk oyuncağı olacak. Kota ve kontenjan kaldırılmalıdır. Ürün desteği sağlanmalıdır. Gübre desteği derhal yapılmalıdır. Yaş çay fiyatları belirlenirken gübre fiyatları esas alınmalıdır. Yaş çay taban fiyatı yaş çay alımı yapılmadan önce belirlenmelidir. Özel sektörün yaş çay taban fiyatı altında çay alması yasaklanmalıdır.

Özel sektör ödemeleri ÇAYKUR ödeme takvimine göre yapılmalıdır. Çay ithalatına izin verilmemelidir. Planlanan Çamlıhemşin ve İkizdere çay fabrikaları hemen yapılmalı hizmete sunulmalıdır. Gizli tutulan çay yasası derhal halka açıklanmalıdır. ÇAYKUR’dan farklı sendikal örgütlenmeye yönelik baskılar son bulmalıdır. İşçiye kadro verilmelidir. Çaydan geçinen yarıcı ve işçilerin talepleri karşılanmalıdır. Çay nakliyecilerine giderleri ölçülerinde nakliye fiyatları belirlenmelidir.

Sözümüz iktidar sahiplerine iletilecek. Meydanlar bizimdir. Bu meydanları kullanalım. Bu sesimiz 1 Mayıs’ta Rize’de çay ve emek mitingi ile büyütelim. Orada hep beraber olmayı bekliyoruz."

"YALVARIYORUZ, TÖVBEYE GELSİNLER"

Eylem sırasında yaşlı çay üreticisi kadın ise, "Buradan sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Biz çaya gübre atmayınca, çay olmuyor. Bu dereler akmayınca, çaylar olmuyor. Ne olur yapmasın, etmesin. Yalvarıyoruz, tövbeye gelsinler. Müslümanlıkta bunlar adet değildir. Bizden koparıp başkasına veriliyorsa zehir olsun onlara" diyerek tepkisini gösterdi.