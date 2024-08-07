Roblox’a erişim engeli getirildi

Yayınlanma: 07.08.2024 - 18:41

Güncelleme: 07.08.2024 - 18:58

Instagram'a erişim yasağından sonra bir yasak da oyuncular arasında popüler olan Roblox'a geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde yer alan bilgiye göre Amerikan video oyunu geliştiricisi Roblox Corporation'ın aynı adlı oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

Bu konuda BTK’nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı:

“roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır.

Roblox, 16 yaş altı çocukların çoğunlukta olduğu bir kitleye sahip oyun platformu olarak da biliniyor.