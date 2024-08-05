Turizm sektörü Instagram erişim engelinin uzamasından endişeli

Yayınlanma: 05.08.2024 - 19:02

Güncelleme: 05.08.2024 - 19:02

Reklam, satış ve pazarlamada diğer medya ve sosyal medya araçlarına göre Instagram’ın çok etkili bir araç olarak turizmin can damarı olduğunu belirten Özdemir “Şu an algoritmanın nasıl işlediğini çözemiyoruz, reklam bütçelerini kısıtlayamıyoruz, Facebook bir yandan açık. Onun açık olması algoritmayı nasıl etkiliyor, onu analiz etmeye çalışıyoruz. Bir işletmenin 50 bin takipçisi varsa bu Facebook’ta 25bindedir. Bizim müşteri kitlemiz burada yok, genç nesil Facebook’ta yok. Reklam döngüsü diğer sosyal medya araçlarında tam oturmadı. Turizm sektörünün müşterisinin takip ettiği sosyal medya Instagram” diyor.

Orta ölçekte bir seyahat acentesinin aylık yaklaşık 150 bin TL sosyal medya reklam harcaması olduğuna işaret eden Özdemir, META’nın sağladığı ücretsiz verilerle de müşterilerinin yaş, cinsiyet, bölge, gelir gibi bilgilerini analiz ederek, reklam, pazarlama stratejilerini oluşturma ve yeni reklam verirken de buna göre filtreleme imkanlarından yoksun kaldıklarını söylüyor.

SEKTÖRÜN ZARARI TAZMİN EDİLİR Mİ?

Instagram kapalı kaldığı sürede önceden ödenen reklam bedellerinin geri iade edilip edilmeyeceği konusunda META’dan açıklama beklediklerini belirten Özdemir, mecranın kapalı kalmasından kaynaklı rezervasyonlardaki düşüş nedeniyle edilen zararın tazmin edilmeyeceği görüşünde. Özdemir, “Tam turizmcilerin en çok ciro yapacağı dönem. Bizler, seyahat acenteleri, kültür turları yapan seyahat acenteleri, belirli bir otobüs beli bir kontenjanımız vardır, uçakta satamadığımız her koltuğun parasını önceden öderiz, ister dolsun ister dolmasın. Biz son dakika satışları ile işi yürütüyoruz. Bazen turun başlamasına 3 gün kala o ürünün reklam bedelini arttırarak boş kalan o iki koltuğu satmaya uğraşıyoruz. Instagram’ın kapalı olması bu anlamda da elimizi kolumuzu bağlıyor. 5 – 6 gün içinde Eylül Ekim satışları başlayacak ama hamle yapamıyoruz çünkü reklam yayınlayamıyoruz. Bizim reklamlarımız yayında. Parasını da verdik ama ne geri dönüş aldık bilmiyoruz. Eylül- Ekim- Kasım böyle giderse turizmciler açısından zora girer bu süreç uzarsa”

“ESKİ YÖNTEMLERLE REZERVASYON AÇIĞINI DOLDURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Özdemir, müşterilerine eski yöntemlerle, telefonlara kısa mesajlar atarak, e posta göndererek ulaşmaya çalıştıklarını ve rezervasyon açıklarını doldurmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Benim telefonumda okunmamış 1600 kısa mesaj var, ama müşteriden telefonuna gelen kısa mesajı (sms) okumasını bekliyoruz. Toplu Whatsapp gönderimi de yasal olmadığı için gönderemiyoruz” diyor.