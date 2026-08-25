Rojin Kabaiş ailesinin avukatı otopsideki bulgulara dikkat çekti: 'Rojin'in bayıltılarak ve felç edilerek katledildiği kanıtlandı'

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada ailenin avukatından yeni bir açıklama geldi.

Avukat Abdurrahman Karabulut, otopsi raporunda Rojin Kabaiş’in midesi ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edildiğini belirterek, "Bu veriler bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kayboldu. 18 gün süren arama çalışmalarının ardından Rojin'in cesedi, 15 Ekim 2024’te Van Gölü Mollakasım sahilinde bulundu.

Ölümü "şüpheli" olarak değerlendirilen Kabaiş’in dosyasına ilişkin süreç devam ederken ailenin avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi. Avukat Abdurrahman Karabulut, Rojin'in midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edildiğini belirterek, olayın seyrinin netleştiğini söyledi.

"SOLUNUMU FELÇ EDİLEREK KATLEDİLDİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karabulut'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Müvekkilimiz Rojin Kabaiş’in 11 Eylül 2024 tarihindeki ameliyat kayıtları ile otopsi ATK raporlarının adli-tıbbi incelemesi, ölümün arkasındaki felaket gerçeği şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. Müvekkilimizin 15 Ekim’de cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan otopside, midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edilmiştir.

​Normal şartlarda vücutta parazit veya anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ve cerrahi müdahaleler sonrası enfeksiyonu önlemek (profilaksi) amacıyla kullanılan bir antibiyotik olan Ornidazole’in ve ameliyathane dışında temini imkânsız, solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden ölümcül kas gevşetici Rocuronium’un midede bulunması olayın seyrini netleştirmiştir.

​Yarılanma ömrü sadece 30 ila 90 dakika olan Rocuronium’un 11 Eylül’deki ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside taze halde çıkması biyokimyasal olarak imkânsızdır. ​Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim’de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır."