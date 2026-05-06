Rojin Kabaiş'in babası Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü

6.05.2026 17:02:00
ANKA
Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim’de 2024’te Tuşba Mollakasım’da ölü bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim’de 2024’te Tuşba Mollakasım’da ölü bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş’in adalet mücadelesi devam ediyor.

Kızının kaybolduğu ilk günden itibaren sesini duyurmaya çalışan ve yetkililerden kızının ölümünün arkasındaki sır perdesinin kaldırılması noktasında yardım talep eden baba Kabaiş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakanlıkta görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. 

NE OLMUŞTU?

Kızının kaybolduğu ilk günden itibaren sesini duyurmaya çalışan ve yetkililerden kızının ölümünün arkasındaki sır perdesinin kaldırılması noktasında yardım talep eden baba Kabaiş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmek için Ankara'ya gelmişti. Baba Kabaiş'e Diyarbakır ve Van Barosu'ndan avukatlar da eşlik etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te AKP TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cep telefonunun çözümü konusunda daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz. Dosyadaki şahıslara değil, biz dosya bazlı olarak bakıyoruz ama tabi genelde kamuoyu özellikle böyle faili meçhul kalmış, bayanların, çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasını istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir. Başsavcılarımız bakıyor. Telefon İspanya'ya gönderilmişti şu an yeni bir ekip kurduk, çalışıyoruz. Yeniden bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız da bakıyor. Teknik olarak da destek veriyoruz" demişti. 

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: 415 kişiden DNA örneği alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında ailenin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten talebi üzerine 415 kişiden DNA örneği alındı. Baba Nizamettin Kabaiş, “Karanlıklar aydınlığa çıkacaktır” dedi
Rojin Kabaiş davası: Binlerce kişiden 15 kişinin DNA'sına bakıldı Van'da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında şifreli telefonunun çözülmesi yanı sıra, cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köyleri olmak üzere DNA'sı alınacak 2 bin 500 kişiden 425'ine bakıldı.
Son dakika... Bakan Gürlek duyurdu: Rojin Kabaiş soruşturması için ekip kuruldu Son dakika haberi... AKP Grup Toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş dosyasıyla ilgili olumlu gelişmeler olabileceğini belirterek, "Telefonun çözümü için Türkiye'de yerli bir ekip kurduk. Telefon çözülürse iyi bir mesafe kat edeceğiz" dedi.