Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: 415 kişiden DNA örneği alındı

Van'da 2024 yılında kaybolduktan sonra 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında ölü bulunan Rojin Kabaiş'e ilişkin soruşturma sürüyor.

Kabaiş ailesinin Gürlek ile görüşmede üniversite rektörü ile bazı akrabalarından DNA örneği alınmasını istedi. Aile, dosyada aradan geçen zamana rağmen hâlâ açık ve net bir sonuca ulaşılamadığını dile getirdi.

Sabah'ın haberine göre; soruşturma kapsamında 415 kişiden DNA örneği alındı.

İncelemeler, Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım ve üniversiteye bitişik olan Bardakçı köylerindeki erkekler üzerinde yoğunlaşıldı.

"OLAYIN CİNAYET OLDUĞU AÇIK"

Nizamettin Kabaiş, "Bakan beyin açıklamalarından çok memnun kaldık. Açıklamadan sonra soruşturmanın hem Van hem de Diyarbakır ayağı için yeni ekiplerin kurulduğunu öğrendim. Her şeyin araştırılacağını söylediler. Bu bizi çok memnun etti. Çok umutluyuz. İnşallah Allah'ın izniyle her şey açığa çıkacak. Tek isteğim kızımın başına ne geldiyse ortaya çıkarılmasıdır. Bu olayın bir cinayet olduğu açıktır. Rojin sadece benim kızım değil, tüm Türkiye'nin kızıdır. Kızımın tek isteği okumaktı. Karanlıklar aydınlığa çıkacaktır" dedi.