Rojin Kabaiş'in babasına tehdit: Bakan Gürlek'ten soruşturma açıklaması!

12.03.2026 08:52:00
Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş’e yönelik tehdit iddiaları üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma haberini Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş’e yönelik tehdit iddiaları üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Rojin Kabaiş’in babası Sayın Nizamettin Kabaiş’in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

