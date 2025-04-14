Rojin Kabaiş’in babası: 7 aydır çok acı çekiyoruz

Yayınlanma: 14.04.2025 - 19:51

Güncelleme: 14.04.2025 - 19:52

Van'da kaldığı yurttan 27 Eylül 2024'te çıkan ve bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim'de Mehmet Emin Ankay (60) tarafından kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bulunmuştu. Otopsi sonucuna göre, genç kızın ölümü nedeninin suda boğulma olduğu belirtilmişti.

Kızının katillerinin bulunmasını isteyen Kabaiş, “Ben de adalet için buraya geldim. Diyarbakır Adliyesi’nin önüne geldim. Rojin Kabaiş’in dosyası karanlıkta kaldı. 7 aydır acı çekiyoruz. Çok zor durumdayız. 5-6’ncı defadır Van’a gidip geliyorum. Sürekli acı çekiyoruz, hala da ‘Dosyada gizlilik kararı var’ deniliyor.

"YAKALANIP CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Dosyanın çıkan kısmında yazılıdır, ‘2 erkeğe ait DNA var’ deniliyor. O da boğazındadır. Taşıyan kişiler olsa, güvenlik personelleri olsa, jandarma olsa, hepsine bakmışlar, bulaşma söz konusu değil. Dosyada, ‘2 kişiye ait DNA vardır, darp izleri vardır sırtında, parmağı kırık’ deniliyor. ‘Suçluları bunlardır’ diyor, ben de bu kişilerin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum.

Talebim, gizlilik kalksın. 7 aydır çok acı çekiyoruz, çok zor durumdayız. Neden bu gizlilik? Neden şimdiye kadar kimse gözaltına alınmadı? Görevini ihmal edenler dahi gözaltında kimse yok. Zor durumdayım" dedi.