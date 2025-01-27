Rojin'in şüpheli ölümünün üzerinden 122 gün geçti: Raporlar eksik, bilgi verilmiyor

Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:29

Güncelleme: 27.01.2025 - 10:29

Van’da kaldığı yurttan 27 Eylül’de çıkan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Kabaiş’in ölümü 122 gündür aydınlatılamazken, Kabaiş’in ailesi ve barolar aydınlatılması konusunda çağrıda bulundu. Öte yandan geçen hafta soruşturmaya ikinci bir savcı atanırken, aile üyelerinin ifadeleri yeniden alındı.

Cumhuriyet’e konuşan baba Nizamettin Kabaiş, “Devletten ve kamuoyuna rica ediyorum. Dört aydır gizlilik var. Bu kıza ne oldu? Biz onu okumaya gönderdik. Niye böyle oldu? Kim ne yaptı? Nasıl oldu? Uzakta suda bulundu. Bölgede de bulunmadı. Sürekli kızım için intihara meyilli diyorlar bu da beni rahatsız ediyor. Benim kızım intihar etmedi. İntihar edilecek herhangi bir durum yok. Bir durum olsa ailesi bilmez mi?” dedi. Kabaiş sözlerini şu şekilde noktaladı: “Adli Tıp raporlarında eksik yerler çok vardı. Avukatlarla beraber sürekli Van'a gidip geliyorum. Bir sonuç alamıyoruz. Soruyoruz cevap alamıyoruz”

"ROJİN'İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ DERHAL AYDINLATILMALIDIR"

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, “Devam eden soruşturmadaki kısıtlılık kararı sebebiyle dosyanın akıbeti öğrenilememektedir. Hem Rojin’in ailesi hem de tüm kamuoyu Rojin’e ne olduğunu öğrenmek istiyor. Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü derhal aydınlatılmalıdır” paylaşımında bulunurken, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Kadın Komisyonu ise “Ek raporda ise yalnızca suda kalma süresiyle ilgili birkaç bilgi sunmaktan öteye gidilmemiştir. Ayrıca Rojin’in cansız bedeni üzerindeki DNA örneklerinin sahipleri de tespit edilmemiş, dosyada hâlâ bir şüpheli belirlenmemiştir. Raporun eksik bırakılması, soruların yanıtsız kalması ve dosyaya getirilen kısıtlama ile bu dosyanın aydınlatılmasının istenilmediği şüphesi uyandırmaktadır” açıklamasında bulundu.