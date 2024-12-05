Rojin'in yurttaki eşyaları babasına teslim edildi

Van'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaldığı yurttaki eşyaları, babasına teslim edildi. Baba Nizamettin Kabaiş, eşyaları almasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Rojin'in yurttaki eşyaları babasına teslim edildi
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İHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:10

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. 

Otopsi raporunun ardından dün, Rojin'in kaldığı yurttaki eşyaları da baba Nizamettin Kabaiş'e teslim edildi. Kabaiş, kıznın eşyalarını görünce gözyaşlarını tutamadı. Teslim edilen eşyalar arasında Rojin’in kıyafetleri ve kişisel eşyaları bulunuyor.


Etiketler: #Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi #Rojin Kabaiş

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