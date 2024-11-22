Babasından 'suda boğulma' iddiasına açıklama: Rojin'in ailesi adalet bekliyor

Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:55

Güncelleme: 22.11.2024 - 11:13

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının otopsi raporunda “suda boğulma” ifadesinin yer almadığını söyledi. Kabaiş, sosyal medyada yapılan spekülatif yorumlara tepki gösterdi.

"DOSYADA SUDA BOĞULMA DENİLMİYOR"

Kızının ölümüne ilişkin gelişmeleri takip etmek üzere Van’a gelen baba Nizamettin Kabaiş, açıklamalarda bulundu. İstanbul’da yaşadığını belirten Kabaiş, avukatıyla sürekli irtibat halinde olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ile görüştük ve başsavcılığa başvurduk. Otopsi raporunun çoğu maddesini okuduk. Rapora itiraz ederek yeniden başsavcılığa gönderdik. Dosya hâlâ inceleme altında ve gizlilik kararı devam ediyor.”

“BAŞSAVCI, SUDA BOĞULMA İDDİASINI REDDETTİ”

Sosyal medyada ve basında otopsi raporunda “suda boğulma” ifadesinin yer aldığına dair çıkan haberlere de değinen Kabaiş, şunları aktardı:

“Avukatımız başsavcıya sordu. Başsavcı, dosyada böyle bir ifade yer almadığını, bu bilginin sızdırıldığını söyledi. ‘Ben medyaya böyle bir şey yansıtmadım, sadece dosyanın geldiğini belirttim. Ancak medya, kendi yorumuyla “suda boğulma” diye bir haber yaptı’ dedi. Yani raporda böyle bir ibare bulunmuyor.”

AİLE HÂLÂ ADALET BEKLİYOR

Rojin Kabaiş’in ailesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyor. Gelişmeleri yakından takip eden aile, kızlarının ölümüne ilişkin spekülasyonların sona ermesini ve gerçeğin ortaya çıkmasını istiyor.

Dosya üzerindeki gizlilik kararı nedeniyle kamuoyuna daha fazla bilgi verilemiyor. Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte detayların netleşmesi bekleniyor.