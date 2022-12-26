Roma dönemi lahdini 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı
Jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon lira karşılığında satmak isteyen S.D. gözaltına alındı.
Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Şehzadeler ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığından şüphelendikleri S.D.'yi takibe aldı.
Ekipler, S.D.'nin, elindeki Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon liraya Ankara’dan gelen şüphelilere satmak istediği bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen jandarma, S.D.'yi gözaltına aldı. S.D.'nin evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Soruşturma sürüyor.
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