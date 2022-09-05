Roma dönemine ait 3 bin 331 adet tarihi eser ele geçirildi
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarmanın bir eve yaptığı baskında Roma dönemine ait 3 bin 331 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etiler Mahallesi'nde Y.Ö.'nün elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube JASAT Timi ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Y.Ö.'nün evine operasyon düzenledi.
ESERLERE EL KONULDU
Evde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 2 bin 653 sikke, 101 yüzük, 12 bilezik, 3 heykel, 21 ok ucu, 11 haç, 4 çan ve 526 tarihi obje olmak üzere toplamda 3 bin 331 tarihi eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
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