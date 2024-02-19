Roma dönemine ait mezara kilolarca asit döktüler: 3 tutuklama!
Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı asitle eritmeye çalışan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.
Bursa’nın İznik ilçesinde Çamlıca Mahallesi’nde T.Ö. (30), E.D. (30), ve İ.G. (30) isimli şahıslar, gece saatlerinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı eritmek için 7 kilo asit döktü.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el koyan ekipler, şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Göz Atın
TUTUKLANDILAR
3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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