Roma dönemine ait mezara kilolarca asit döktüler: 3 tutuklama!

Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı asitle eritmeye çalışan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 07:19
Roma dönemine ait mezara kilolarca asit döktüler: 3 tutuklama!
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Bursa’nın İznik ilçesinde Çamlıca Mahallesi’nde T.Ö. (30), E.D. (30), ve İ.G. (30) isimli şahıslar, gece saatlerinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı eritmek için 7 kilo asit döktü.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el koyan ekipler, şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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TUTUKLANDILAR

3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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