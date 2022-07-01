Roman kadınlardan Körfez turu

01 Temmuz 2022 Cuma, 14:34

Birleşmiş Milletler tarafından “kadın dostu kent” ilan edilen İzmir’de, Büyükşehir Belediyesi Roman kadınlara yönelik Körfez turu düzenledi. Roman sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarıyla iş birliği yaparak Romanların ihtiyaçları doğrultusunda projeler oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Bergama Vapuru’nda Roman kadınları ağırladı.

Körfezi gezisinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç Romanların, İzmir’in zenginliklerinden biri olduğunu belirterek “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak farklı kültürlere, geleneklere çok değer veriyoruz. Roman kültürünün korunması ve yaşatılması için Roman sivil toplum örgütleri ile daima işbirliği içindeyiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yerel seçimlerde dile getirdiği ‘Çok Renk Çok Ses Çok Nefes’ söylemi de tam olarak bunu ifade ediyor. Geziye katılan Roman kadınlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Roman Kadın Derneği Başkanı Esra Şenkaman, Başkan Tunç Soyer’e öncelikle Roman kadınlara verdiği değer nedeniyle teşekkür ederek “Burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Roman kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içindeyiz; birlikte yapacağımız sosyal sorumluluk projeleri üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Gezide darbuka, keman ve teften oluşan müzik enstrümanları eşliğinde Roman kadınların dans gösterileri büyük beğeni topladı.