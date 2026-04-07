Roman yurttaşlardan Meslek Fabrikası direnişine destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 2. gününde devam ediyor. Direşin ikinci gününde Romanlardan direnişe destek geldi. Birçok Ege, Emirsultan, Yenişehir, Tepecik ve Ballıkuyu gibi birçok mahalleden çok sayıda Roman yurttaş, ellerinde meşaleler ve davul zurnayla direniş alanına geldi. “Dik dur eğilme, Romanlar seninle” sloganlarıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a desteklerini dile getirdiler.

Romanlar adına konuşan İzmir Roman Birlik Platformu ve Seyyar Esnaf Meclisi Kurucusu Hüseyin Heptepe, "Şu an 40 roman STK’sı ve örgütle birlikte Meslek Fabrikası’na destek amaçlı buraya geldik. Biz, siyaset üstü konuşmak istiyoruz. 2022 yılında en dezavantajlı mahaller olan roman mahallelerinde istihdam konusunda pozitif ayrımcılık görürken Büyükşehir Belediyemiz bizlere burada eğitim verip özellikle kadın istihdamı konusunda destek oldu. Emekçi, çiçekçi kadın girişimcilerimize, balık-ekmek pişiricilerimize, mısır pişiricilerimize sertifikalarını verip İzmir’in her yerinde iş sahibi olmasını sağladı. Romanlar denilince akla hep dokuz sekizlik bir eğlence geliyor. Aslında içimiz çok buruk. En dezavantajlı gruplarız. Ekonomik krizi iliklerimize kadar hissettiğimiz bu zor günlerde Meslek Fabrikası’nın kapanması, umudun ve ışığın sönmesi olur. Buranın tapusu halktadır. Meslek Fabrikası’nın kapatılmasından vazgeçilmesi lazım. Biz sonuna kadar takipçisi ve destekçisi olacağız." dedi.