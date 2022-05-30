Romanlar, partilerine yönelik bürokrasi engeline karşı ısrarcılar
Türkiye’de yaşayan Roman yurttaşların 2020 yılında kurduğu Güzel Parti’nin seçime girmesinin bürokrasi engeline takıldığı iddia ediliyor. Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut evrak işlerinin ağırdan alındığını öne sürerek, “Yargıtay’da açılmamış gözüken ilçe başkanlıklarına üye kaydı yapamıyoruz. Üye kaydı yapamayınca seçimlere gidemiyoruz. 10 milyonu aşkın Roman nüfusu var. Barajı çok rahatlıkla aşabiliyoruz. Suriyelilere , Afganlara verilen değer kadar Romanlara verilmiyor. Tek isteğimiz Güzel Parti engellenmesin” dedi.
Uzun zamandır örgütlenmeye çalışan Güzel Parti’nin Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, çeşitli bahanelerle evrak işlerinin ağırdan alınarak seçime girmelerinin engellenmeye çalışıldığını iddia etti. Akbulut barajı rahatlıkla aşabileceklerini öne sürerek “Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Memleket Partisi’nin toplamının alacağı oydan fazla oy alabileceğimiz aşikar. Fakat gel görelim ki evrak işlerimiz ağırdan alınıyor. Bunda kötü bir niyet sezmeye çalışmamakla beraber bizim potansiyelimizden çekindiklerini hissetmeye başladık. Öyle ki; sivil toplum kuruluşları Müdürlüğü atamış olduğumuz ilçeleri valilikteki sivil toplum kuruluşlarında bildirmekte çok geç kalıyor. Daha sonra valilikteki sivil toplum kuruluşları Yargıtay’a bildirmekte geç kalıyor. Yargıtay’a bildirilen atamalar insanların trafik suçu işlemiş olsa dahi işleme koymuyor ve bize yazı gönderiyor. Bu yazıya cevap cevap vermemiz tekrar işlem yaptırmamız 3 ay gibi bir zaman aşımı demek. Yargıtay’da açılmamış gözüken ilçe başkanlıklarına üye kaydı yapamıyoruz. Üye kaydı yapamayınca seçimlere gidemiyoruz” ifadelerini kullandı.
'SİZ ÜLKEYİ BÖLÜYOR MUSUNUZ'
Akbulut, “Sivil toplum kuruluşunda çalışan müdürlükler ‘işlerimiz başımızdan aşkın, bir sürü dernek seçimleri var, onlarla uğraşıyoruz’ diye mazeret bildiriyorlar. Oysa arkadaşlarımız odalarına gittiklerinde odalar bomboş hepsi başka bir odada vakit geçiriyorlar iş yapmadan vakit geçirdiklerini görüyoruz. Bir engelleme söz konusu. Antalya’da da mesela ‘Romanlar da parti mi kuruyor, siz ülkeyi bölüyor musunuz’ diyerek dosyalarını kabul etmemişler. Ben arayınca mecbur kaldılar dosyaları almaya. Bu ayrımcılığı her yerde yaşıyoruz. Neden dışlanıp ötekileştiriliyoruz bunu da bilmiyoruz. Suriyelilere konutlar yapılıyor, yaklaşık 200 bin Roman da çadırda yaşıyor. Bu insanlar bu zamana kadar hiç mi görülmedi hiç mi fark edilmedi” dedi. Akbulut şu ifadelerle sözlerini noktaladı: “Bu insanların haklarını savunmak istiyoruz. O yüzden Güzel Parti engellenmesin. Seçimlere girmek istiyoruz. Giden evraklarımız reddedilmesin ve hemen işleme konulsun”
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