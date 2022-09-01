Romanya'nın, Türkiye'den 'Bayraktar TB2 İHA satın alacağı' ileri sürüldü

01 Eylül 2022 Perşembe, 16:25

Romanya, Türkiye'den 18 adet Bayraktar TB2 İHA satın almak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Rumen G4 Media'ya göre Romanya Savunma Bakanlığı, Romanya Parlamentosu'ndan satın alma talebi ile ilgili onay istedi.

Tahmini maliyeti 300 milyon değerinde 18 adet İHA'nın tedarik paketinin, ilk lojistik destek paketi ile özel eğitim ve eğitim ekipmanlarını da içerdiği belirtildi.

Rumen kaynaklara göre, Bayraktar TB2 İHA sistemlerinin tedariki, NATO savunma planlama sürecinde Romanya'ya verilen yetenek hedeflerini hayata geçirmeyi planlayacak ve Romanya Silahlı Kuvvetleri'nin 2040 yılına kadar hava kuvvetleri kapsamında yenilenmesine ilişkin hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunacak.