Romanya'nın yelkenli askeri eğitim gemisi İzmir'e geldi

Romanya donanmasının 1938 yapımı yelkenli askeri eğitim gemisi Nava Scoala Mircea, İzmir'e geldi. İzmir Limanı'na demirleyen 82 metre uzunluğunda yelkenli gemiyi Torbalı Belediyesi Bandosu karşıladı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 12:01
Romanya'nın yelkenli askeri eğitim gemisi İzmir'e geldi
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Romanya donanmasının 1938 yapımı yelkenli askeri eğitim gemisi Nava Scoala Mircea, İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. İtalya'dan yola çıkan 82 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki gemi, sabah saatlerinde Alsancak Limanı'na demirledi.

Romanya'nın İzmir Başkonsolosu Mioara Stefan ve konsolosluk yetkilileri, Torbalı Belediyesi Bandosu eşliğinde gemiyi karşıladı.

İstiklal Marşı ile Romanya Milli Marşı'nın okunmasının ardından Başkonsolos Stefan ve davetliler, gemiyi gezdi.

Gemide eğitim alan 2'si Türk 74 öğrencinin de yer aldığı 154 kişiyle İzmir'e gelen gemi, 27 Temmuz'a kadar limanda olacak. Gemi, belirli saatlerde halkın ziyaretine açılacak.


İzmir Alsancak Limanı

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