Römorka çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde önünde ilerleyen römorka çarparak paramparça olan otomobildeki gençlerden biri hayatını kaybetti, biri de ağır yaralandı.

Römorka çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 09:11

Feci kaza, gece saatlerinde Acıpayam ilçesi Kumavşarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolunda ilerleyen Tofaş marka otomobil, Çameli ilçesi kavşağı yakınlarına geldiğinde aynı yönde seyreden çift römork bağlı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça olurken, araçta bulunan iki genç karayoluna savruldu. Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Kazada Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi’nde ikamet eden Eralp Korkmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan arkadaşı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Denizli

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