Denizli’de vahşet: Kurşunlanan 10 keçi öldü
Denizli’de keçi sürüsüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşun yağdırıldı. Kurşunların hedefi olan 10 keçinin öldüğü olayda, sahiplerinin yaşatmak için omuzunda taşıdığı keçilerin inlemesi yürekleri sızlattı.
Denizli’nin Tavas ilçesi Çakıroluk-Naldöken mevkiinde; Halil Kocabıyık’a ait olan ve kırsal alanda konaklayan keçi sürüsüne, gecenin ilerleyen saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Tüfekle yapılan saldırıda kurşunların hedefi olan 10 keçi öldü. Sabah sürüsünü otlatmak için kırsala çelen çoban, farklı bölgelerdeki ölü ve yaralı keçileri görünce büyük üzüntü yaşadı.
"ÇABALARI YETERLİ OLMADI"
Yaralı 2 keçiyi yaşatmak için büyük çaba harcayan çoban, omzuna aldığı onlarca kilo ağırlığındaki hayvanları veterinere yetiştirmek için kilometrelerce taşıdı.
Son nefeslerini verirken çıkardıkları inlemeler yürekleri sızlatan küçükbaş hayvanlar, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
“Canımızı yaktılar, resmen katliam yapmışlar” diyen sürü sahibi Halil Kocabıyık, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:
“Dün sabaha karşı Çakıroluk mevkii Naldöken yerine sürüleri gütmek için gittiğimde yol üzerinde belirli aralıklarda ölmüş ve yaralı şekilde keçileri gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım. Yaralı keçilerin bağırtısı ve inlemeleri kulağımdan gitmiyor. Yaralı keçileri sırtımızda taşıyarak getirdik. Saldırı anında korkup kaçan birçok keçimizi de bulamadık. Bu insanlık değil dilsiz günahsız hayvanlardan ne istediniz. Onlar bizim evlatlarımızdı, canımızdı. Şu ana kadar 10 keçimiz öldü.”
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