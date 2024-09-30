Denizli'de 27 yılla aranan hırsızlık zanlısı yakalandı
Denizli’de hırsızlık suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısları yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.
Aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler hakkında hırsızlık suçundan aranan şahsı tespit ederek takibe aldı.
Kısa süreli takibin ardından kıskıvrak yakalanan şahsın hırsızlık suçundan 27 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine sevk edildi.
Etiketler: #hırsızlık #hırsız
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