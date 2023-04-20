Rönesans Rezidans’ın enkazından çıkmayan 55 kişinin yakınlarının umudu tükendi: Bir mezarları olsun

Yayınlanma: 20.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2023 - 04:00

Türkiye, 6 Şubat’ta yüzyılın felaketini yaşadı. 7.7 ve 7.6’lık Kahramanmaraş depremleri, 11 şehri yıkıp geçti. 200 binden fazla bina yerle bir oldu, 50 binden fazla vatandaşımız enkaz altında can verdi. Ancak kimliği tespit edilemeden gömülen ya da cansız bedenine dahi ulaşılamayan yüzlerce yurttaş da var. Onlardan biri de 4 kişilik Emir ailesi...

‘UMUTLAR TÜKENDİ’

Aydın Emir (51), Şengül Emir (43) oğulları Demir Emir ve Güney Sabri Emir ile “cennetten bir köşe” sloganıyla satılan Hatay’daki 250 konutlu Rönesans Rezidans’ta yaşıyordu. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde rezidans geriye devrilerek yıkıldı, yüzlerce kişiye mezar oldu. Depremin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hâlâ rezidansta yaşayan 55 yurttaşa ulaşılamıyor.

Şengül Emir’in kardeşi Pınar Doğan Kılıç, enkazı kalkan rezidansın yıkıntıları altında kalan 4 yakınına ulaşabilmek için depremin ilk gününden itibaren mücadele etmesine karşın umutlarının da tükendiğinin altını çizdi.





‘TÜM CENAZELERE BAKTIK’

Yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlatan Kılıç, “Depremin olduğu ilk gün bölgeye gittim ve enkaz kalkana kadar oradan hiç ayrılmadım. 3-5 jandarma dışında orada kimse yoktu. AFAD gibi kurumlar depremin ilk günlerinde yoktu, yanımızda kimseyi göremedim. Kurtarma ekipleri 5. günün sonunda çalışmaya başladı. İlk üç gün çok büyük bir yangın vardı. ‘Denizli’den itfaiye geliyor’ dediler. Günler sonra geldi. Gelenler de oranın yabancısı olduğu için suyu nereden dolduracaklarını bize soruyordu. Ben kalktım Ordu’dan deprem bölgesine gittim itfaiye ve kurtarma ekipleri günler sonra geldi. Biz gelebildiysek yardım da gelebilirdi” dedi.

Yakınlarına ulaşamadığını ifade eden Kılıç, “Ablam, eşi ve 2 yeğenime ulaşamıyoruz. Mezarlıkları, yoğun bakımları ve hastaneleri gezdik. Aklımıza gelebilecek tüm ihtimalleri denedik ancak ulaşamadık. Rezidanstan çıkarılan bütün cenazelere baktık. O enkazdan çıkamadıklarına eminim. Büyük bir ihtimal enkazla birlikte kaldırıldılar. 17 gün boyunca deprem bölgesindeydim hiç kimse bir açıklama yapmadı, hâlâ da bize bir açıklama yapmadılar. En sonunda enkaz kalktı, umudumuz bitti. Biz şu an hayatta olduklarını düşünmüyoruz. Enkazlar tekrar bir incelense belki bir sonuç çıkar. Yakınlarımızın bir mezarları olsun istiyoruz” diye konuştu.