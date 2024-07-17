Rönesans Rezidans’ta ikinci duruşma bugün

Yayınlanma: 17.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.07.2024 - 04:00

Kahramanmaraş depremlerinde Antakya’da yıkılan ve en az 296 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans’ın davasında ikinci duruşma bugün görülecek. Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 09.30’da devam edilecek davada 4’ü tutuklu 8 sanık “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan yargılanıyor. Dava avukatlarından Vedi Yücetaş duruşma öncesi Cumhuriyet’e konuştu. İlk duruşmadaki “sorumluların olası kast suçundan yargılanması” çağrısını yineleyen Yücetaş, “Savunmalarımızı buna yönelik yapacağız. Müştekiler çok yalnız bırakıldı. Umarım ikinci duruşma bu şekilde olmaz. Tüm kamuoyunu davamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.