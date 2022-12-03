Röportaj veren yurttaşlar emniyete çağrıldı

03 Aralık 2022 Cumartesi, 13:18

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Uğur Aydın’ın “Gümüşhane'de kuyruğu ve bacakları kesildiği iddia edilen kediler tepkiye neden oldu” haberinde röportaj veren 3 kişinin “Niye konuştunuz” diye Emniyet’te çağrıldığı ve sorgulandığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazeteci Uğur Aydın, "Mikrofon uzattığımız vatandaşlarımızın tamamen kendi talepleri ve özgür iradeleriyle verdikleri röportajlar emniyette yetkili bir kişiyi rahatsız etmiş" ifadelerini kullandı.

"Bu rahatsızlığı anlamak güç değil fakat röportaj veren insanlara gösterdikleri muamele gerçekten korkunç. Akıl alır gibi değil." diyen Aydın'ın açıklamasının tamamı şöyle: