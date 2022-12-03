Röportaj veren yurttaşlar emniyete çağrıldı
Gümüşhane’de İHA muhabiri Uğur Aydın’ın hayvana şiddet konulu haberinde röportaj veren yurttaşların emniyete çağrıldığı ve "Neden konuştunuz" diyerek azarlandığı iddia edildi.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Uğur Aydın’ın “Gümüşhane'de kuyruğu ve bacakları kesildiği iddia edilen kediler tepkiye neden oldu” haberinde röportaj veren 3 kişinin “Niye konuştunuz” diye Emniyet’te çağrıldığı ve sorgulandığı öne sürüldü.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazeteci Uğur Aydın, "Mikrofon uzattığımız vatandaşlarımızın tamamen kendi talepleri ve özgür iradeleriyle verdikleri röportajlar emniyette yetkili bir kişiyi rahatsız etmiş" ifadelerini kullandı.
"Bu rahatsızlığı anlamak güç değil fakat röportaj veren insanlara gösterdikleri muamele gerçekten korkunç. Akıl alır gibi değil." diyen Aydın'ın açıklamasının tamamı şöyle:
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sözlerini şubenin girişine taşıdılar
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Prof. Dr. Pekcan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- Motorine dev zam!
- Tarsus kazısı bitti sıra Lüleburgaz’da
- Akşener'den 'kulak çekme' polemiği çıkışı
- İşte yeni vizyon kadrosu
- Kılıçdaroğlu yarın ne açıklayacak?