Rozetleri takıldı... Eskişehir’de 5 belediye başkanı YENİ Parti’ye katıldı

YENİ Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından rozet takma töreni düzenlendi. Taşbaşı Kırmızı Salon’da düzenlenen törene YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, YENİ Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çifteler Belediye Başkanı Zehre Konakcı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller ile ilçe başkanları, daha önce Eskişehir’de milletvekilliği ve il başkanlığı görevinde bulunmuş isimler katıldı.

BELEDİYE BAŞKANLARINA ROZETLERİ TAKILDI

Törende YENİ Parti’ye katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a, Çifteler Belediye Başkanı Zehre Konakcı’ya, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe’ye Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller’e ve belediye meclis üyelerine parti rozeti takıldı. Belediye başkanlarına rozetlerini Utku Çakırözer ve Talat Yalaz taktı.

ESKİŞEHİR’DE CHP’NİN BİR TANE BELEDİYESİ KALDI

Geçen haftalarda da Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak CHP’den istifa edip YENİ Parti’ye katıldı. Böylece Eskişehir’de CHP’li 9 belediyeden 8’i YENİ Parti’ye katılmış oldu. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci CHP’de kalmaya karar verdi. Eskişehir’de CHP’nin sadece bir tane belediyesi kaldı.

“ÜYE SAYIMIZ 400 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI”

YENİ Parti’nin üye sayısının 400 binin üzerine çıktığını söyleyen Çakırözer, “YENİ Partimiz Eskişehirimiz’e, YENİ Partimiz Türkiyemiz’e, YENİ Partimiz milletimize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’de bir devrim oluyor. Milletimiz akın akın YENİ Parti’ye geliyor. Milletimizle kurduk, milletimizle büyütüyoruz, milletimiz bütçesini veriyor ve hep birlikte, yine milletimizle iktidara yürüyoruz. Bakın, sadece Türkiye’de değil, dünyada örneği olmayan bir şey gerçekleşiyor. Milletimiz, işte az önce parti sözcümüz açıkladı, 400 binin üzerine çıktı üye sayımız. Şu salona baktığımızda sürpriz değil, 400 binin üzerine çıktı. Ve sadece bir imza atmıyor üye arkadaşlarımız. Bu partiyi birlikte kuruyoruz. Bu partiye aidiyetimizi sadece imza ile değil, aynı zamanda en zor koşullarda ödediğimiz aidatlarımızla, bağışlarımızla gösteriyor, bu partinin önünü açıyoruz. O da yetmiyor, bu partinin iktidar programını birlikte yazıyoruz” diye konuştu.

“26 AĞUSTOS’A KADAR ÜYE OLUN”

“YENİ Parti’ye üye olun” çağrısı yapan Çakırözer, “Ne diyoruz? 26 Ağustos’a kadar üye olun. İlçe başkanını siz seçin. İl başkanını siz seçin. Genel başkanı siz seçin. Bundan daha büyük bir devrim olabilir mi? Buradan bunu gerçekleştirmemizin önünü, yolunu açan Sayın Genel Başkanımıza hepimiz adına teşekkür ediyorum. Gerçekten göreceksiniz, bu süreç sadece Eskişehirimiz’de değil, Türkiye’nin 81 ilinde, yüzlerce ilçesinde bir bayram havasında, bir şölen havasında ve bir iktidar yürüyüşü havasında gerçekleşecek. İşte bugün burada bu yürüyüşün en önemli aşamalarından birini Eskişehir’den başlatıyoruz. Ben bugün hepinizi, sizleri, komşularınızı, arkadaşlarınızı, Eskişehir dışında olan, yurt dışında olan dostlarımızı YENİ Partimize üye olmaya, Türkiye’nin geleceğini birlikte yazmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“244 BELEDİYE YENİ PARTİ’YE KATILDI”

YENİ Parti’ye geçen belediye başkanı sayısının 244 olduğunu ifade eden Çakırözer, “Bu noktada sevgili Kazım Kurt, sevgili Ahmet Ataç, İshak Gündoğan bir an önce YENİ Parti saflarında yer almışlardı. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi bugün sevgili Uğur Tepe, sevgili Zehra Konakcı, Gürbüz Güller, Hakan Karabacak ve kıymetli, hepinizin göz bebeği, bütün zamanını, 24 saatini Eskişehir için geçiren, düşünen, planlayan, hepinizin sevdiği, sadece Eskişehir’in değil artık Türkiye’nin de yakından tanıdığı, sevdiği Ayşe Ünlüce’ye YENİ Parti’ye hoş geldiniz diyorum. Ayşe Ünlüce, Kazım Kurt, Ahmet Ataç, tüm başkanlarımız ve tüm yol arkadaşlarımızla, Talat Yalaz’ın liderliğinde, kıymetli ilçe başkanlarımızın liderliğinde, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın eşliğinde bizler daha güçlüyüz. Komşu ilimizden Yaşar Başkanımın da yine toplantıdan selamları var. O da sizinle bir rakamı paylaşmamı istedi. Az önce saydığım sevgili Ayşe Ünlüce ve diğer başkanlarımızla birlikte YENİ Parti’ye geçen belediye başkanı sayısı 244 oldu. Hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“YOLA KAVGA ETMEK İÇİN DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETMEN İÇİN ÇIKTIK”

“Biz bu yola kavga etmek için değil, çözüm üretmek için çıkıyoruz” diyen Talat Yalaz, “Bizim önümüzde büyük bir görev var. Türkiye’nin yeniden umuda ihtiyacı var. Siyasetin yeniden insanların hayatına dokunmasına, gençlerin yeniden geleceğe güvenle bakmasına, kadınların kendilerini daha özgür ve güvenli hissetmesine, emekçinin alın terinin karşılığını almasına ihtiyacımız var. Biz bu yola kavga etmek için değil, çözüm üretmek için çıkıyoruz. İnsanları birbirinden ayırmak için değil, bir araya getirmek için buradayız. Geçmişe takılıp kalmak için değil, geleceği birlikte kurmak için yürüyoruz. Geriye dönüp bakanlar ileriye gidemezler. Bizim sözümüz Eskişehir’e de Türkiye’ye de şudur: Daha iyi bir gelecek mümkündür. Daha adil bir Türkiye mümkündür. Daha özgür, daha demokratik, daha huzurlu bir ülke mümkündür. Ve bunu hep birlikte başaracağız. Bugün takacağımız her rozet bu umudun bir parçası olacak” diye konuştu.

“HERKESİ KUCAKLAMAYA HAZIRIZ”

Herkesi kucaklamaya hazır yeni bir sayfa açtıklarını ifade eden Yalaz, “Bu rozetler dayanışmanın, kardeşliğin, ortak aklın ve birlikte başarma iradesinin simgesi olacak. Ayşe Ünlüce Başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza, tüm başkanlarımıza ve değerli meclis üyelerine aramıza hoş geldiniz diyorum. İnanıyorum ki bundan sonra omuz omuza, yan yana, aynı hedefe bakarak çok güzel işler başaracağız. Eskişehir’in güzel insanları için, çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin umudu için ve Türkiye’nin yarınları için birlikte çalışacağız. Geçmişte yaşadıklarımızı, kavgalarımızı ve hatta uğradığımız haksızlıkları kenara bırakarak, herkesi kucaklamaya hazır olarak bugün burada yeni bir sayfa açıyoruz” dedi.

“YENİ PARTİ’NİN ÇATISI ALTINDA HİÇ DURMADAN ÇALIŞACAĞIM”

YENİ Parti’nin çatısı altında hiç durmadan çalışmaya devam edeceğini söyleyen Ayşe Ünlüce, “Bu taktığım rozet benim aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyet’e, adalete, demokrasiye, işçiye, çiftçiye, esnafa, gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza; kısacası hem hemşehrilerime hem de tüm vatandaşlarıma verdiğim bir sözdür. Yolumuzu açan, bize güç veren Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde YENİ Parti’nin çatısı altında hiç durmadan, hiç yılmadan en iyi belediyeciliği yapmaya devam edeceğiz. Bu şehrin her sokağında, her caddesinde, her mahallesinde bizim emeğimiz olacak. İşimiz Eskişehir, gücümüz Türkiye” ifadelerini kullandı.

“YENİ PARTİ’Yİ KURMAK CESUR BİR KARAR”

Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurarak cesur bir karar verdiğini söyleyen Ahmet Ataç, “Bugün Eskişehir’de YENİ Parti için çok farklı bir gün. İnanın, bu yoldan hareket ettikten sonra değerli başkanımız, şükürler olsun iyi ki öyle bir başkanımız var, verdiği cesur kararlarla bir anda ortamı farklı bir noktaya getirdi. İnsanların, vatandaşların, sade vatandaşların ona destek verdiğini gördü. Sokakları, meydanları, her yeri doldurduğunu gördü. Bu da çok önemli bir teşhisti. Osmanlı’dan Kurtuluş Savaşı’na geçerken Anadolu’nun insanı ilk defa kendisi için savaştı. Böyle bir tespit vardır. Burada da Anadolu’da küçük Kurtuluş Savaşı’nın örneği verildi. O örnek üzerinden tabii ki Mustafa Kemal’in devrimleriyle, onun çizdiği rotada hareket ettiler. Bu bizim en büyük özelliğimiz ve güvenimizdir. 20 yıldır beraberiz. 20 yıl daha devam eder miyiz, etmez miyiz bilmiyorum ama yolumuz açık olsun” diye konuştu.