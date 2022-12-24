RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile Emin Çapa arasında 'maske' tartışması

24 Aralık 2022 Cumartesi, 11:31

RTÜK’ün Halk TV’ye Ayşenur Arslan’ın mimiklerini gerekçe göstererek verdiği cezayı, gazeteci Emin Çapa canlı yayında maske takarak protesto etti. Çapa, “Mimiklerimiz anlaşılmasın diye artık yayına böyle çıkacağız. Mimik yok, ceza yok. Sayın RTÜK başkanı mimik yok. Haksızlık var ülkede, adaletsizlik var ama biz hiç itiraz etmiyoruz ve mimik yapmıyoruz. Biz de salağız, ahmağız, bilmiyoruz ve duymuyoruz. Ülkedekiler tek akıllılar sizlersiniz" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çapa’nın protestosuna Twitter'dan yanıt verdi

Çapa'yı hedef alan Şahin şu ifadeleri kullandı:

“Emin Çapa at gözlüğüyle bakmayıp gerçekleri araştırma zahmetinde bulunsaydınız böyle basit bir şova ve animasyona ihtiyaç duymaz, kendinizi gülünç duruma düşürmemiş olurdunuz. Maskeyle yüzünüzü kapatabilirsiniz ama gerçekler için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen.”

"TEHLİKELİ BULDUM"

Çapa ise Şahin'e şu sözlerle yanıt verdi:

“Sansür kurulu olmak yerine, temel insan haklarına saygılı bir yönetin sergileseydiniz, olmadığınız biri gibi (demokrat bir insan) görünmeye çalışmak zorunda kalmaz ve herkese kendinizi güldürmezdiniz. Biliyor, görüyor ve amacınızı okuyoruz

Ve son olarak Sn Ebubekir Şahin bu mesajınızı son derece tehlikeli buldum.

Siz ben dahil bütün televizyoncuları denetleyen kurumun başındasınız. Sosyal medya üzerinden bana ne mesaj vermeye çalışıyorsunuz? Siz bağımsız kurul başkanısınız, verdiğiniz kararlarla konuşacaksınız.

Bir mahkeme verdiği kararlarla konuşur. Bunu da topluma gerekçeli kararıyla açıklar. Hakimler sonradan çıkıp açıklama yapmaz. Bir üst kurul aldığı kararla konuşur ve kararı gerekçesiyle yayınlar. Kurul başkanı çıkıp aldığı karara ilişkin ona buna laf yetiştirmez. Yakışmaz.

Ve bu mesajınızla bana, "gözüm üstünde" mesajı verip korkutmayı amaçlamadığınıza inanıyorum. Her şeyden önce bunu kendinize saygınızdan yapmayacağınızı düşünüyorum. Ayrıca huyum kurusun, benim korkma yeteneğim yok."