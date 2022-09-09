RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin istedi: LGBT karşıtı mitinge çağrı spotu yayınlanacak

09 Eylül 2022 Cuma, 09:54

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Yesevi Alperenler Ocağı'nın LGBT karşıtı mitinge çağrı spotunun TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istediğini açıkladı.

Taşçı'nın açıklamaları şu şekilde:

"RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağının LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istedi. Spotu Üst Kurulun onayı olmaksızın yayınlamak yetki gaspıdır. Spotun içeriği halkın bir kesimini aşağılayıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte!

"SEÇİM ÖNCESİ ÜCRETSİZ MİTİNG ÇAĞRI DÖNEMİNE HAZIRLIK"

LGBT karşıtı miting çağrısının keyfe göre, mevzuata aykırı sisteme yükletmek hukuk tanımamaktır. Sayın Ebubekir Şahin bu aceleniz ne, kimden neyi gizliyorsunuz, miting çağrısı sizi niye ilgilendiriyor? Amaç seçim öncesi spot adı altında ücretsiz miting çağrı dönemine hazırlık!

"TEK ADAMLIĞA HEVESLENİYOR"

Her fırsatta sarayın adamı olduğunu imza attığı kararlarla kanıtlamaya çalışan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin anlaşılan şimdi de tek adamlığa hevesleniyor. Hevesin kursağında kalır haberin olsun!"