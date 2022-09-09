RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin istedi: LGBT karşıtı mitinge çağrı spotu yayınlanacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Yesevi Alperenler Ocağı'nın LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istediğini söyledi. Taşçı ayrıca spotun içeriğinin, halkın bir kesimini aşağılayıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte olduğunu belirtti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Yesevi Alperenler Ocağı'nın LGBT karşıtı mitinge çağrı spotunun TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istediğini açıkladı.
Taşçı'nın açıklamaları şu şekilde:
"RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağının LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istedi. Spotu Üst Kurulun onayı olmaksızın yayınlamak yetki gaspıdır. Spotun içeriği halkın bir kesimini aşağılayıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte!
"SEÇİM ÖNCESİ ÜCRETSİZ MİTİNG ÇAĞRI DÖNEMİNE HAZIRLIK"
LGBT karşıtı miting çağrısının keyfe göre, mevzuata aykırı sisteme yükletmek hukuk tanımamaktır. Sayın Ebubekir Şahin bu aceleniz ne, kimden neyi gizliyorsunuz, miting çağrısı sizi niye ilgilendiriyor? Amaç seçim öncesi spot adı altında ücretsiz miting çağrı dönemine hazırlık!
"TEK ADAMLIĞA HEVESLENİYOR"
Her fırsatta sarayın adamı olduğunu imza attığı kararlarla kanıtlamaya çalışan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin anlaşılan şimdi de tek adamlığa hevesleniyor. Hevesin kursağında kalır haberin olsun!"
1- RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağının LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istedi. Spotu Üst Kurulun onayı olmaksızın yayınlamak yetki gaspıdır.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) September 9, 2022
Spotun içeriği halkın bir kesimini aşağılıyıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte!
Video Haberler
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı işaret etti
- Tarih verdi: 'Erkene alınabilir'
- Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi yaşamına son verdi
- Reuters'tan dikkat çeken seçim analizi
- Kandilleri ne yaptığını açıkladı