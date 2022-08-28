Süleyman Soylu'dan 'LGBTİ' açıklaması: 'Gençliğimizi elimizden alacaklar'

28 Ağustos 2022 Pazar, 07:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Şile'de yurttaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Şileli muhtarlarla da toplantı yapan Soylu, daha sonra Muharif Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Burada gazilerle görüşen Soylu, oradan da Kabakoz, Ahmetli ve Alacalı mahallelerini ziyaret etti.

“TÜRKİYE’DE 124 TERÖRİST KALDI"

Ziyartlerinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Soylu, terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirmede bulundu. Soylu, Türkiye’de 124 terörist kaldığını belirterek, “Bu coğrafyanın en zor yeri, iki yerde terörle mücadele zordur. Birisi Ağrı Dağı’dır, insanı görmekte zorlanırsınız. Ötekisi Avanos dağlarıdır. Orası da ormandır, terörle mücadeleye izin vermez. Orada da, Mersin’den, Hatay’dan Antep, Adana, Kahramanmaraş hatta Adıyaman’a kadar yıllar sonra PKK’dan tertemiz. Cumhuriyetimizin birinci asrında Türkiye coğrafyasında tek bir terörist kalmayacaktır. Şu anda 124 terörist var, ayakkabı numarasına kadar biliyoruz" dedi.

“MAKASI KAPATTIĞIMIZ İÇİN ÇILDIRIYORLAR"

Avrupa ve Türkiye arasında teknolojik ilerlemelerdeki farkın azalması, hatta Türkiye’nin öne geçmesi için çalışmaların devam ettiğini ancak Avrupa ülkelerinin sürekli buna engel olduğunu, LGBTİ’nin de bu sebeple Türkiye’de yaygınlaştırılmak istendiğini öne süren Soylu, “300 yılda ilk kez biz Cumhuriyeti kazandıktan sonra bu makası kapatmak istedik müsaade etmediler. Kafamıza vurdular, bize tabi olmazsanız sizi yok ederiz dediler. İlk kez 21’inci yüzyılından başından itibaren biz bu makası kapatmaya başladık. Çıldırmaları bundandır. Ekonomik saldırıları bundandır. Türkiye’yi kötülemek istemeleri bundandır. LGBTİ midir nedir, cinsiyetsizliği bu ülkenin üzerine salmak istemeleri bundandır. Önce alıştıracaklar sonra çoluğumuzu çocuğumuzu elimizden alacaklar. Bunların hepsini görüyoruz" şeklinde konuştu.