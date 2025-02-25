RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Fatih Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'ya, "Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Fatih Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 18:07

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Şahin şunları söyledi:

“Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!!

Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum.

Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin  dolayısıyla açtığımız  maddi ve manevi tazminat davaları  kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!

Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri  kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. 

Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.”


Etiketler: #Ebubekir Şahin #Fatih Altaylı

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