RTÜK Başkanı Şahin'den 'hakaret içeren yayın' açıklaması: 'En ağır cezalar verilecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli ifadelere tepki gösteren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sorumlu yayıncılık ilkesine aykırı hareket ederek hakaretleri canlı yayında veren kuruluşlara en ağır yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

RTÜK Başkanı Şahin'den 'hakaret içeren yayın' açıklaması: 'En ağır cezalar verilecek'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 08:46

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli ifadelere tepki gösterdi. 

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde bazı siyasetçilerin meydanlardaki söylemlerinin ekranlara da yansıdığına dikkat çekerek, "Günlerdir yaptığımız uyarılar, verdiğimiz program durdurma dahil üst sınırdan idari cezalara rağmen, sorumsuz siyasetçilerin beyanatlarının çirkin yansımalarına üzülerek şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi ve merhume annesi hakkında kullanılan hakaret içerikli ifadelere tepki gösteren Şahin, "Kendini bilmez ahlaksız bir güruhun edep ve insanlık dışı söylemlerini nefretle kınıyor ve sahiplerine iade ediyorum" dedi.

Basın özgürlüğü adı altında hakaret içerikli ifadelerin yayımlanmasına müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Şahin, "Bu edep dışı küfür ve söylemleri canlı yayın bahanesiyle ekranlarına taşıyan yayın kuruluşları hakkında ilk Üst Kurul toplantısında en ağır müeyyideler uygulanmak üzere gereği yapılacaktır" açıklamasında bulundu.


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