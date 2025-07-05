RTÜK cezalarına tepki: 'Hakikatleri gizleme çabası!'

RTÜK’ün Halk TV ve Sözcü TV’ye yönelik verdiği cezalara tepkiler sürüyor. Halk TV'ye verilen 10 gün ekran karartma cezası kanala tebliğ edildi. Yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde, Halk TV 8 Temmuz 2025 Salı gecesi karartılacak. Ankara 7. İdare Mahkemesi ise Sözcü TV’ye daha önce verilen 10 günlük ekran karartma cezasının, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Sözcü TV ekranları 8 Temmuz 2025 Salı gecesi kararacak. Cezalara siyasilerden tepkiler geldi.

ÖZEL: HAKİKATLERİ GİZLEME ÇABASI…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV ve Sözcü TV’ye verilen yayın durdurma cezalarına tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk TV ve Sözcü TV’ye aynı anda verilen cezalar, basit bir yayın durdurma değil, iktidarı rahatsız eden hakikatleri gizleme çabasıdır. Bağımsız medyaya saldırmak, toplumla bağı kopan tüm otokratların birbirlerinden öğrendikleri ortak bir davranıştır. Ancak menfaati için vicdanını karartanlar, bu ülkeyi kendi karanlıklarında boğamayacak. Çünkü halkımız, ekmeğini küçülten, huzurunu bozan 19 Mart Darbecilerinin değil, kendi sesini duyuran bağımsız medyanın yanındadır” dedi.

BAŞARIR: “HALKIMIZ GERÇEKLERİ SÖYLEYENİN YANINDADIR”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağımsız medyaya 'anlatma, sus; araştırma, tartışma; görme, konuşma' deniyor! Halk TV ve Sözcü TV’ye verilen cezalar, gerçekleri gizleme çabasından başka bir şey değildir. Karartılan sadece ekranlar değil; halkın haber alma hakkı, çok seslilik ve demokrasidir! Halkımız, gerçekleri söyleyenin yanındadır." dedi.

DENİZ YÜCEL: “AKP, KENDİSİ DIŞINDA HİÇBİR SESE TAHAMMÜL ETMİYOR”

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mart operasyonlarının bir ayağı da şüphesiz basındı... Hukuksuzluklar duyulmasın, gerçekler konuşulmasın, algı operasyonları tıkır tıkır işlesin diye Halk TV'yi ve Sözcü TV’yi susturmak istiyorlar... AKP iktidarı, bugün kendisi dışında hiçbir sese tahammül edemiyor. Talimatlı yargısıyla belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza yapılan neyse RTÜK eliyle de HalkTV’ye ve Sözcü TV’ye yapılan odur. Halk TV ve Sözcü TV'yi karatmak isteyenler, 23 yılda 86 milyonun geleceğini, gönlünü karartanlardır. Sözcü TV ve Halk TV halkındır susturulamaz!" tepkisinde bulundu.

HATİMOĞULLARI: “BU SALDIRILAR TOPLUMSAL BARIŞA ZARAR VERİYOR”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Halk TV ve Sözcü TV’nin 8 Temmuz’da karartılması, halkın haber alma hakkına yönelik bir darbedir. Demokrasinin olmazsa olmazı farklılıkların sesini özgürce duyurabilmesidir. Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede demokrasiden bahsedemeyiz. Barışı ve demokrasiyi konuştuğumuz günlerde gerçekleşen bu saldırılar toplumsal barışa zarar vermektedir. RTÜK eli ile yürütülen bu süreçte cezalandırılan halk, karartılan gerçeklerdir. RTÜK’ü bu kararından dönmeye çağırıyoruz. Başta Halk TV ve Sözcü TV emekçileri olmak üzere tüm kanal çalışanlarına dayanışma duygularımızı iletiyorum." ifadesini kullandı.



