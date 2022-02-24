RTÜK; DW, VOA ve Euronews için harekete geçiyor
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, gerekli süre içinde lisans başvurusunda bulunmayan haber kuruluşları Deutsche Welle (DW), Voice of America (VOA) ve Euronews sitelerine erişimin engellenmesi için kurumun Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuracağını duyurdu.
RTÜK, Pazartesi günü Deutsche Welle, Voice of America ve Euronews'a Türkiye'de çevrimiçi faaliyet göstermek için gerekli olan izne başvurmaları için 72 saat süre tanımıştı.
Alman haber kuruluşu Deutsche Welle ve ABD merkezli Voice of America dün lisans için başvuru yapmayacaklarını açıklamıştı.
MAHKEMEYE BAŞVURUYORLAR
Taşçı süreçle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "RTÜK’ün http://amerikaninsesi.com http://dw.com ve http://tr.euronews.com a lisan almaları için verdiği 72 saatlik süre doldu. Hiçbiri başvuruda bulunmadı. Süreç nasıl işleyecek? RTÜK, sitelerin erişiminin engellenmesi istemiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvuracak" dedi.
Taşçı, Hakimlik'in erişimin engellenmesi talebini yerinde bulması halinde haber sitelerinin karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edebileceğini söyledi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Aliyev arasında kritik görüşme
- 'Erken yaşta hayvan beslemek alerji riskini azaltıyor'
- Bebeklerde 'katılma' nedir? İlk yardım nasıl olmalı?
- Maydanozun 14 faydası
- Yaşar Kemal... İnsanlığın sevdalısı, sözün büyücüsü!
- Kahramanımız İnce Memed!
- Doğumunun 101. yılında Bedia Akarsu
- Ölümünün 80. Yılında Stefan Zweig ve dünün Viyanası!
- Yaşmut: ‘Günümüzde polisiye sistemle hesaplaşıyor!’
- Tufan Kıymaz: Stoacılık, temelde bir yaşam felsefesidir