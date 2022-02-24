RTÜK; DW, VOA ve Euronews için harekete geçiyor

24 Şubat 2022 Perşembe, 16:19

RTÜK, Pazartesi günü Deutsche Welle, Voice of America ve Euronews'a Türkiye'de çevrimiçi faaliyet göstermek için gerekli olan izne başvurmaları için 72 saat süre tanımıştı.

Alman haber kuruluşu Deutsche Welle ve ABD merkezli Voice of America dün lisans için başvuru yapmayacaklarını açıklamıştı.

MAHKEMEYE BAŞVURUYORLAR

Taşçı süreçle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "RTÜK’ün http://amerikaninsesi.com http://dw.com ve http://tr.euronews.com a lisan almaları için verdiği 72 saatlik süre doldu. Hiçbiri başvuruda bulunmadı. Süreç nasıl işleyecek? RTÜK, sitelerin erişiminin engellenmesi istemiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvuracak" dedi.





Taşçı, Hakimlik'in erişimin engellenmesi talebini yerinde bulması halinde haber sitelerinin karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edebileceğini söyledi.