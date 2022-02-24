RTÜK; DW, VOA ve Euronews için harekete geçiyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, gerekli süre içinde lisans başvurusunda bulunmayan haber kuruluşları Deutsche Welle (DW), Voice of America (VOA) ve Euronews sitelerine erişimin engellenmesi için kurumun Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuracağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 16:19
RTÜK; DW, VOA ve Euronews için harekete geçiyor
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RTÜK, Pazartesi günü Deutsche Welle, Voice of America ve Euronews'a Türkiye'de çevrimiçi faaliyet göstermek için gerekli olan izne başvurmaları için 72 saat süre tanımıştı.

Alman haber kuruluşu Deutsche Welle ve ABD merkezli Voice of America dün lisans için başvuru yapmayacaklarını açıklamıştı.

MAHKEMEYE BAŞVURUYORLAR

Taşçı süreçle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "RTÜK’ün http://amerikaninsesi.com http://dw.com ve http://tr.euronews.com a lisan almaları için verdiği 72 saatlik süre doldu. Hiçbiri başvuruda bulunmadı. Süreç nasıl işleyecek? RTÜK, sitelerin erişiminin engellenmesi istemiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvuracak" dedi.


Taşçı, Hakimlik'in erişimin engellenmesi talebini yerinde bulması halinde haber sitelerinin karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edebileceğini söyledi.


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