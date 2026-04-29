RTÜK, Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçti: Yapımlara 'değer yerleştirmesi' geliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Milli Güvenlik Kurulu (MGK) şiddet temalı televizyon yapımlarını konuşmak amacıyla RTÜK binasında toplandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonucu yapıldığı bildirilen toplantıda şiddet temalı yapımlara karşı talimatı sonrası yapımlarda "ürün yerleştirmesi" uygulaması gibi "değer yerleştirmesi" yapılmasına yönelik düzenlemeyi konuştuğu bildirildi.

'DEĞER YERLEŞTİRMESİ' GELİYOR

Edinilen bilgiye göre, yapımlarda ürün yerleştirmesine benzer şekilde "değer yerleştirmesi" düzenlemesi getirilmesi masaya yatırıldı.

''ŞEFKATİ TEŞVİK EDEN YAPIMLARA DAHA FAZLA YER VERİLMELİ''

Erdoğan "İyiliği, merhameti, şefkati teşvik eden yapımlara daha fazla yer verilmeli" demişti.

Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Erdoğan, "Şiddeti özendiren, çarpık ilişkileri meşrulaştıran yapımlardan ziyade aileyi merkeze alan, iyiliği, merhameti, şefkati teşvik eden yapımlara ekranlarda daha fazla yer verilmesi gerekiyor. İyiliği hayatının merkezine yerleştirilmiş bir milletiz. Şehit Ayla öğretmenimiz gibi nice güzel insanımız bu milletin mayasında ne olduğunu bizlere hatırlatıyor. RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızda ekranda şiddet ve yozlaşma meselesinin üzerine daha tavizsiz gitmekte kararlıyız" demişti.