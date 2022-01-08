RTÜK harekete geçmişti: FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' hakkında yeni karar

08 Ocak 2022 Cumartesi, 09:59

FOX TV yönetimi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) inceleme başlattığı ‘Maske Kimsin Sen?’ programı ile ilgili yeni bir karar aldı.

Programın dünyanın birçok ülkesinde izlendiğine vurgu yapan kanal, yeni fragmanda programın yayınlandığı ülkelerin isimlerine de yer verecek.

FOX TV ayrıca, normalde haftada tek bölüm olarak cumartesi akşamları yayınlanması planlanan yarışma için yayın akışında değişikliğe giderek yarışmayı iki akşam yayınlama kararı aldı. ‘Maske Kimsin Sen?’, 8 Ocak Cumartesi ve 9 Ocak Pazar akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşacak.

YARIŞMA HANGİ ÜLKELERDE YAYINLANIYOR?

Yarışmanın yayınlandığı ülkeler arasında, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kamboçya, Brazilya, Şili, Çin, Danımarka, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Endonezya, İsrail, Japonya, Malezya, Litvanya, Meksika, Panama, Filipinler, Romanya, Portekiz, Peru, Rusya, İsveç, İsviçre, Tayland, Birleşik Krallık, Ukrayna, ABD ve Vietnam yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Yapımcılığını Medyapım'ın, sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği, jüri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ile Doğu Demirkol'un oturduğu Maske Kimsin Sen? yarışması geçtiğimiz hafta sonu yayınlanmaya başlamıştı. Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen' yarışması sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.

Yarışmada maskelerin çok korkutucu olduğu ve pagan figürleri içerdiği öne sürülürken, programda satanizm propagandası yapıldığı iddia edilmişti. Sosyal medyada birçok troll hesap tarafından, söz konusu yarışmanın yayından kaldırılması istendi. Yarışma yandaş medya tarafından da hedef alınmıştı.

Son olarak RTÜK, FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' isimli program hakkında inceleme başlatacağı duyurulmuştu. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söylemişti.