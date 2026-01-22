RTÜK'ten bir TV kanalına ve iki dijital platforma para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), SZC TV, HBO Max ve MUBİ’ye para cezası verdi.

Para cezalarını duyuran RTÜK Üyesi Tuncay Keser, "RTÜK’ten eleştiriye “sıfır” tahammül" tepkisini dile getirdi.

SZC TV'YE 'KARNE' CEZASI

Keser'in aktardığına göre SZC TV’ye, “İçimizden Biri” programında Sunucu Ekrem Açıkel’in, “Hükûmete bir karne verelim mi?” başlığıyla, performanslarını değerlendirdiği bakanlara “sıfır” vermesi ve “otur sıfır” ifadeleri, eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle, yüzde 1 idari para cezası verildi.

JASMİNE YİNE RTÜK GÜNDEMİNDE

HBO MAX platformuna “Jasmine” dizisinin bazı bölümlerinde yer alan sahnelerin, “milli-manevi değerlere ve genel ahlaka aykırı olduğu” gerekçesiyle, yüzde 5 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

Dizinin 1. bölümünden sonra 2., 4. ve 6. bölümleri de katalogdan çıkarılacak.

MUBİ'YE DE CEZA

MUBİ’ye, “Passages” (Pasajlar) filminde yer alan bazı sahnelerin, “milli-manevi değerlere ve genel ahlaka aykırı” ve “müstehcen” olduğu gerekçesiyle yüzde 5 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.