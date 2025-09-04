RTÜK'ten BirGün TV'ye lisans dayatması!

RTÜK Tuncay Keser, sosyal medya hesabından RTÜK'ün BirGün TV için lisans kararı aldığını açıkladı.

Keser, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK sosyal medyada 'titiz' seçimler yapmaya devam ediyor. 'Seç beğen lisansa zorla'da bu hafta... https://youtube.com/@birguntv için lisans kararı alındı. 72 saat içerisinde başvuru yapılmazsa RTÜK, BirGün TV için erişim engeli isteyecek. Binlerce YouTube yayıncısı içinden eleştirel yayınları ile öne çıkan BirGün TV'nin seçilerek isteğe bağlı yayın hizmeti (İnternet-İBYH) yayın lisansı almaya zorlanması; niyet ve tercihlerin gerekçesini ortaya koyuyor. Lisans ücreti ve içerik denetimi yoluyla internet ortamındaki bağımsız gazeteciliğin, çok sesliliğin hedef tahtasına konduğu; eleştirinin, sorgulamanın olmadığı, tek sesli bir sosyal medya istendiği çok açık."