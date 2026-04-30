RTÜK’ten kanal ve dijital platformlara ceza yağdı: Bahçeli’nin favori dizisi de nasibini aldı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık toplantısının ardından televizyon kanalları ve dijital yayın platformlarına yönelik kapsamlı bir yaptırım listesi açıkladı. Kurul, muhalif kanallara "eleştiri sınırlarının aşılması" gerekçesiyle ceza keserken, ana akım medya ve küresel dijital platformları "şiddeti özendirme" suçlamasıyla hedef aldı.

HALK TV VE SZC TV’YE 'SİYASET' CEZASI

Halk TV’de yayımlanan “Sansürsüz” programında CHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik sert eleştirileri, RTÜK tarafından "küçük düşürücü" bulundu. Sunucu müdahalesine rağmen kanal yüzde 2 idari para cezasına çarptırıldı. Benzer şekilde SZC TV’ye, TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in uyuşturucuyla mücadele politikalarını eleştirdiği “Nokta Atışı” programı nedeniyle yüzde 1 oranında para cezası uygulandı. RTÜK, bu ifadelerin "devlet kurumlarını aşağıladığını" öne sürdü.

BAHÇELİ’NİN FAVORİSİNE ŞİDDET FRENİ

Dikkat çeken yaptırımlardan biri de NOW TV’nin "Yeraltı" dizisine geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz aylarda başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu’nu arayarak tebrik ettiği ve senaryosunu "örnek" olarak nitelediği diziye, Mart ve Nisan aylarındaki bölümleri nedeniyle yüzde 2 ceza verildi. Dizideki "derin devlet" vurgulu sahneler Bahçeli'ye jest olarak yorumlansa da, RTÜK "şiddeti kanıksatıcı" bulduğu sahneler için taviz vermedi.

Kanal D’nin "Eşref Rüya" dizisi de benzer gerekçelerle yaptırım alırken, dijital dünyada da taşlar yerinden oynadı.

DİJİTAL PLATFORMLARDA İÇERİK TEMİZLİĞİ

RTÜK, Netflix’in “Trigger” dizisi, Prime Video’nun “Gangs of Lagos” filmi ve HBO Max’in “Altın Çocuk” dizisine yüzde 2’şer para cezası kesti. Kararın en kritik noktası ise cezaya konu olan film ve dizilerin platformların kataloglarından tamamen çıkarılmasına hükmedilmesi oldu. Bu hamle, dijital yayıncılıkta denetimin boyutlarını bir kez daha tartışmaya açtı.