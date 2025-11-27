RTÜK'ten yeni cezalar: Üç TV kanalı ve iki radyo hedefte

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın ihlallerini değerlendirmek üzere toplandı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda üç televizyon kanalı ile iki radyoya yayın ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Üst Kurul toplantısında, Sözcü TV’de yayınlanan "Türkiye'nin Sözü" adlı programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın siyasi iktidara yönelik kullandığı "Meşruiyetini kaybetmiş, meşruiyetini Amerika’da bulmaya çalışıyor. Ülkenin madenlerini peşkeş çekiyor" ifadeleri ele alındı.

Özçağdaş’ın aynı programda dile getirdiği "Mevcut Milli Eğitim Bakanı kendisiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığına çökmüş olan Cihannüma kliği ile beraber memleketi bambaşka bir yere doğru sürüklemeye çalışıyordu…" ifadelerini de değerlendiren Üst Kurul, söz konusu yayında kullanılan ifadelerin temelsiz ithamlar içeren, şüphe ve şaibe yaratan, zan altında bırakan, eleştiri sınırlarını aşan, kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmayan nitelikte olduğuna karar verdi.

Bu gerekçelerle Sözcü Televizyonuna, 6112 sayılı kanunun 8/1 ç bendinde yer alan yayınlar "……… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmüne aykırılıktan idari para cezası verildi.

Üst Kurul toplantısında EDESSA TV’de Filiz Aslan'ın sunuculuğunu yaptığı "Gezgin Mikrofon" isimli ve "Ani Harabeleri”ni konu alan belgeselde kullanılan "Evet şimdi girelim ve Ani Harabeleri'nin içinde yatan o muhteşem kiliseleri, katedralleri ve sonradan kondurulan camileri görelim. Camiler de diyorum çünkü Alparslan 1065'te bu şehri ele geçirdikten sonra camiye çevirmiş çoğu kiliseleri ve yeni camiler de yaptırmış. Ne yazık ki işte bizim bu vandal kültürümüzün bir yansıması..." ifadeler de ele alındı. Üst Kurul, EDESSA TV’ye 6112 sayılı kanunun 8/1 f bendinde yer alan yayınlar "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uyguladı.

RTÜK'TEN TLC'YE "ŞEYTANIN AVUKATI" CEZASI

TLC Televizyonundan yayınlanan "Şeytanın Avukatı (The Devil's Advocate)" isimli sinema filminde müstehcen öğeleri barındıran sahnelerin ekrana getirilerek yayın yapılması da Üst Kurul Toplantısında değerlendirildi. TLC Televizyonuna 6112 sayılı kanunun 8/1 n bendinde yer alan yayınlar "Müstehcen olamaz" hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

METRO FM’E "UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRME" CEZASI

Metro FM’de sunuculuğunu Onur Yar'ın yaptığı Metro Morning isimli programda bir dinleyici tarafından gönderilen "Bütün uyuşturucuları en az bir kere denememekten dolayı pişman olurdum"mesajının okunması da Üst Kurul toplantısında ele alınan konular arasındaydı. Sunucunun söz konusu mesajı "gülerek" okumasını, zararlı madde kullanımına ilişkin mesaj sahibine ve tüm dinleyicilere uyarıcı ve bilinçlendirici bir çağrıda bulunmamasını da değerlendiren Üst Kurul, Metro FM’e 6112 sayılı kanunun 8/1 h bendinde yer alan "Yayın hizmetleri; alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz" ilkesini ihlalden idari para cezası uyguladı.

Üst Kurul toplantısında son olarak "Burhaniye Radyo Ses" adlı radyoda yayınlanan ceza infaz kurumlarındaki mahkumlar ile bu mahkumların yakınlarının istek parçalarının çalınıp mesajlarının okunduğu "Mahkum Özel" isimli programdaki yayın ihlalleri değerlendirildi. Söz konusu programda, hükümlü/tutukluların ilgili programa mesaj gönderdikleri, birbirleri ile haberleştikleri, üçüncü kişilerin radyo aracılığıyla hükümlü ve tutuklulara mesaj iletebildikleri, isim, kurum ve koğuş bilgisi paylaştıkları, istek şarkılar aracılığıyla kişilere şifreli mesaj ve talimat gönderilebileceği, tehdit edip gözdağı verilebileceği değerlendirilirken, yayıncı kuruluşun söz konusu mesajların okunabilmesi ve istek parçaların yayınlanabilmesi için abonelik ya da üyelik adı altında hükümlü/tutuklulardan ve yakınlarından haksız kazanç elde ettiği de belirlendi.

Üst Kurul toplantısında "Burhaniye Radyo Ses" adlı kuruluşa 6112 sayılı kanunun 8/1 j bendinde yer alan "Yayın hizmetleri; haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez" hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verdi.