RTÜK'ün 2025 karnesi belli oldu: Yaptırımlar, ekran karartmalar, katalogdan çıkarmalar...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 2025 karnesi ortaya çıktı.

RTÜK 2025'te ulusal kanallar, dijital platformlar ve radyo yayınlarında yayın ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle 99 yaptırım uyguladı.

Bu dönemde toplam 25 gün ekran karartma cezası verilirken, SZC TV 10 gün, Tele 1 ise 5 gün süreyle kapalı kaldı.

7 PROGRAM 29 KEZ DURDURULDU

Ayrıca NOW, Halk TV, TELE1 ve Sözcü TV’de 7 program toplam 29 kez durduruldu.

Dijital platformlarda ise Netflix, Prime Video, MUBİ, HBO Max, Disney XD ve Spotify’da yer alan 10 içerik katalogdan çıkarıldı.

HABER KANALLARI HEDEFTEYDİ

"Haber ve yorum programları cezaya boğuldu" değerlendirmesinde bulunan RTÜK Üyesi Tuncay Keser, yaptırımların 61’inin ulusal televizyon kanallarına uygulandığını, bu kapsamdaki ceza tutarının 141,7 milyon liraya ulaştığını belirtti. Eleştiri sınırının aşılması ve masumiyet karinesinin ihlali gibi gerekçelerle en fazla haber ve yorum programlarının hedef alındığını vurgulayan Keser, bu alanda toplam 54 yaptırım uygulandığını kaydetti.

Keser, RTÜK’ün 2025 yılında haber ve yorum programlarına verdiği 54 cezanın 45’inin eleştirel yayınlarıyla öne çıkan üç kanala verildiğini belirtti.

Buna göre Sözcü TV’ye 16 yaptırım (15 idari para cezası, 13 program durdurma, 10 gün yayın durdurma), TELE1’e 15 yaptırım (15 idari para cezası, 5 program durdurma, 5 gün yayın durdurma), Halk TV’ye ise 14 yaptırım (13 idari para cezası, 8 program durdurma, 10 gün yayın durdurma) uygulandı. NOW TV’ye de haber ve yorum programları nedeniyle 5 ayrı ceza verildi.

"RTÜK'ÜN ADİL DAVRANDIĞINI SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Haber ve yorum programlarına yönelik 25 gün yayın durdurma, 29 program durdurma ve 67 milyon lirayı aşan idari para cezasının halkın haber alma hakkına ağır bir darbe olduğunu belirten Keser, "Gazetecilik halkla ilişkiler faaliyeti değildir. İfade ve basın özgürlüğü, yalnızca çoğunluğun hoşuna giden görüşleri değil, rahatsız edici ve siyasal iktidarı eleştiren yayınları da kapsar. Ancak RTÜK’ün bu süreçte tarafsız ve adil davrandığını söylemek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Keser, Kartalkaya yangını ve Sinan Ateş suikastına ilişkin haberlerde "masumiyet karinesinin ihlal edildiği" gerekçesiyle Halk TV, NOW TV, TELE1 ve SZC TV’ye 6 ayrı yaptırım uygulanırken, İBB soruşturmasına ilişkin suçlayıcı yayınlarla ilgili şikayetlerin işleme alınmadığını da belirtti, muhalefetin canlı yayınlarının yaptırım gerekçesi yapılmasının Üst Kurulun tarafsızlığına gölge düşürdüğünü kaydetti.

"Medyadaki dönüşümün kaygı verici olduğunu" kaydeden Keser, 2025’in aynı zamanda yargı süreçleriyle medya sektöründe ciddi bir dönüşüm yılı olduğunu söyledi. EkoTürk, Flash Haber, Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor ve TELE1’in TMSF kontrolüne geçtiğini hatırlatan Keser, bu durumun çok seslilik ve basın özgürlüğü açısından kaygı verici bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.

"KAYBEDEN DEMOKRASİ, KAYBEDEN TOPLUM OLACAKTIR"

Keser, eleştirel yayınlarıyla öne çıkan ve son yıllarda RTÜK’ten sıkça ceza alan iki kanalın yayın politikası, haber dili ve kurumsal kimliğinde ciddi değişimler yaşandığını belirterek, "Bu tablo, çok sesliliğin ağır bir darbe aldığını göstermektedir. Yayıncılıkta kurumsal kimliğin ve editoryal bağımsızlığın korunması yalnızca kurumlar için değil, demokrasinin kendisi için de hayati önemdedir. Çoğulculuk, basın ve ifade özgürlüğü zayıfladığında kaybeden demokrasi, kaybeden toplum olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.