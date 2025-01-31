RTÜK Üyesi duyurdu: NOW TV'ye 30 gün süre!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, adı NOW TV olarak değişen FOX TV'nin yeni logosunun İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine değiştirilmesi için 30 gün süre tanındığını duyurdu.
RTÜK üyesi Keser, X hesabından bugün yaptığı açıklamada İstanbul NOW TV'nin yaptığı itiraz üzerine NOW TV'nin ismini değiştirmesi için 30 günlük süre tanındığını belirtti.
Keser ayrıca, yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa NOW TV'nin yayınlarının 3 ay süreyle durdurulabileceğini ve lisansının iptal edilebileceğini de ekledi.
Keser'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"FOX TV’den sonra NOW logosunu alan kuruluş, İstanbul NOW TV’nin itirazı üzerine, yine isim değiştirecek. Değişiklik için NOW TV’ye 30 gün süre tanınırken, bu sürede yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa, yayınları 3 ay süreyle durdurulacak, lisans iptali gündeme gelebilecek."
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