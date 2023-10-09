RTÜK üyesi Taşçı duyurdu: ATV bu harekete telif attı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir görüntüye ATV’nin telif attığını duyurdu. Söz konusu görüntüde, televizyon programına katılan bir konuk el hareketi yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 17:42
RTÜK üyesi Taşçı duyurdu: ATV bu harekete telif attı
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Esra Erol’un programında çıkan gerginlik üzerine, bir konuk canlı yayın sırasında el hareketi yaptı. 

Söz konusu görüntüleri paylaşan RTÜK üyesi İlhan Taşcı “RTÜK bu yayına ne yapacak diye soru sormanıza bile gerek yok. İktidara yakın bir kanalda olduğu için bu da diğer yayın ihlalleri gibi RTÜK Başkanı tarafından görmezden gelinecek ve raporlaştırılmayacak. Başta Turkuvaz Medya olmak üzere bu programlar dokunulmazlık sahibiler” ifadelerini kullanmıştı.

Bir paylaşım daha yapan Taşçı, görüntülere ATV’nin telif attığını duyurdu. Taşçı “Atv bu hareket için telif hakkı istediğinden paylaştığım videoyu sildirdi!!! Onlara da bu yakışır” ifadelerini kullandı. 


RTÜK İlhan Taşcı Telif ATV

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