Yapay zeka ve telif hakkı tartışmasında emsal karar

Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:55

Güncelleme: 21.08.2023 - 13:01

Yapay zeka araçları, resimlerden kopyalanan görsellerle yeni görseller oluşturma ya da halihazırda yazılmış çocuk öykülerinden yeniden bir hikaye yazmaya kadar pek çok sanat alanında kullanılıyor. Sanatçılar ise bunu eleştiriyor ve telif hakkı konusunda tartışmalar yaşanıyor.

En son yazarlar tarafından bu konu hakkında çalışmaların yapılması gerektiği söylenmiş ve imza toplanmıştı.

Yapay zeka araçlarını kullanarak görseller üretenleri kızdıracak bir karar çıktı. Bir yargıç yapay zeka ile oluşturulmuş görsellerin telif hakkının alınamayacağına hükmetti.

YAPAY ZEKA TELİF HAKKI DAVALARININ DEĞİŞMESİNDE ROL OYNAYABİLİR

ChatGPT ile başlayan yapay zeka devrimi, Midjourney ve DALL-E ile devam etti ve ortaya inanılmaz oranda görsel ortaya çıkmaya başladı. Konu hakkında deneyimi olan ve normalde de sanatçı olan kişiler bu araçları öylesine iyi kullandı ki sonuçlar da başarılı oldu. Ancak burada etik bir tartışma başlayarak, sanatçılara telif hakkı ödenmeli mi ödenmemeli mi noktasına geldi.

Amerikan Federal Mahkemelerinden yargıç Beryl Howell ise emsal bir karar verdi ve Stephen Thaler adlı kişinin oluşturduğu görselden telif alamayacağına hükmetti. Thaler daha önce de oluşturduğu görsel için sık sık telif hakkı başvurusu yapmış. Fakat sürekli red yemiş. Amerikan Telif Ofisi tarafından birkaç kez reddedilen başvuruyu, mahkemeye taşımaya karar veren Stephen Thaler, yargıç kararıyla da telif alamayacak.

Stephen Thaler'ın telif hakkı almak için başvuru yaptığı görsel şu şekilde:

Mahkemenin yargıcının verdiği hükümde insan elinin değmediği hiçbir esere telif hakkı tanınmadığı aktarıldı. Ancak buradaki karar 'telif hakkı alabilmek için bir eserde ne kadar insan emeğinin olması gerekiyor?' sorusunun da sorulmasına neden oldu.

Yargıç Howell, sanatçıların yapay zekayı yeni eser yaratmak için bir araç olarak kullanılacağını kabul etse de dikte edilerek oluşturulan yapay zeka eserlerinin önceki eserlerle eğitildiğinin gözardı edilmemesi gerektiğine de vurgu yapıyor.

The Verge'de yer alan ayrıntıların devamında ise Stephen Thaler'ın karara itiraz etmesi bekleniyor. Ancak öte yandan yapay zekanın telif hakkı davalarında özellikle ilerleyen dönemde bir değişime işaret edeceği düşünülüyor.