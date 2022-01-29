RTÜK Üyesi Taşcı: “Esra Erol ve Müge Anlı için harekete geçmeyen RTÜK Başkanı, ‘milli ve manevi yayın’ genelgesinden sonra ne yapacak”
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, “Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı gereği yerine getirilecek” talimatının yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne, ATV’de yayınlanan bir program görüntüleri ile tepki gösterdi. Taşcı, “Esra Erol ile Müge Anlı için harekete geçmeyen ve tek bir rapor dahi görüştürmeyen RTÜK Başkanı, ‘milli ve manevi yayın’ genelgesinden sonra bakalım ne yapacak...” dedi.
RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan “Basın ve Yayın Faaliyetleri” konulu genelgeye yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki gösterdi.
ATV’de yayınlanan bir programın görüntülerini paylaşan Taşcı, şu açıklamayı yaptı:
“Esra Erol ile Müge Anlı için harekete geçmeyen ve tek bir rapor dahi görüştürmeyen RTÜK Başkanı, ‘milli ve manevi yayın’ genelgesinden sonra bakalım ne yapacak...”
Taşcı, aynı programın yayını sırasında çekilmiş fotoğrafları da “Bunlar da milli ve manevi RTÜK’ün “görmediği” kimi yayınlardan kareler” notuyla paylaştı.
GENELGE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede şu talimatlar verilmişti:
“Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Bu itibarla milli ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları ve gençliği hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayılımının önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.”
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