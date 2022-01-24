RTÜK'ten ceza yağdı: TELE1'e para ve program durdurma cezası
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün; gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına neden olan sözleri nedeniyle TELE 1’e yaptırım gündemiyle olağanüstü olarak toplandı. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından TELE 1'e yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdiğini açıkladı.
RTÜK, gazeteci Sedef Kabaş’ın hakkında açılan “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözlerinin yayınlandığı TELE 1’e yaptırım gündemiyle olağanüstü çağrısıyla bugün saat 12’de toplandı.
RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından toplantıda çıkan kararları açıkladı.
Taşcı, RTÜK'ün Sedef Kabaş’ın sözleriyle “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla TELE 1’e yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdiğini dile getirdi. Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de yüzde 3 idari para cezasına oyçokluğuyla hükmedildiğini açıkladı.
Taşçı'nın açıklamaları şöyle:
1- RTÜK, Sedef Kabaş’ın sözleriyle “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla Tele 1’e yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de yüzde 3 idari para cezasına oyçokluğuyla hükmedildi.
2- RTÜK kararı uyarınca Demokrasi Arenası programı 5 kez yayınlanamayacak. Program 1 aylığına kapatılmış oldu! Aynı dönemde Uğur Dündar da ne TELE1’de ne de başkaca bir kanalda program yapamayacak. İşte düşünce özgürlüğü, işte ifade özgürlüğü. Siz misiniz RTÜK başkanını eleştiren
3- TELE1 bu yıl içinde yasanın 8/1/b bendinden bir ceza daha alırsa bu kez kanalın yayını 10 gün boyunca durdurulacak; RTÜK’ün belirlediği yayınları yapacak. Kanal 3. Kez aynı maddeden ceza alırsa lisansı iptal edilecek. Yani fişi çekilecek ve kanalın ekranı tamamen karartılacak!
4- Olağanüstü toplantıda, Selçuk Tepeli’nin ana haberde AKP Genel Başkanı'nın icraatına yönelik eleştirileri nedeniyle Fox TV’ye “toplumda özgür kanaat oluşmasını” engellediği iddiasıyla yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi. Karar oyçokluğuyla alındı. Cezaların toplamı 6 milyon lira
5- RTÜK, hükümetin son günlerde sanatçı, aydın ve gazetecileri hedef alan politikasının cezalandırıcı aparatına dönüştü. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile televizyonların özgürce yayıncılık yapması için ortam sağlaması gereken RTÜK, basın özgürlüğünün önündeki engele dönüştü.
1- RTÜK, Sedef Kabaş’ın sözleriyle “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla Tele 1’e % 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de %3 idari para cezasına oyçokluğuyla hükmedildi.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) January 24, 2022
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