CHP'li Sertel'den RTÜK Başkanı Şahin için vekillik iddiası: AKP'den aday olacak

25 Ocak 2022 Salı, 15:08

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TELE 1’e verdiği cezaların hukuksuz ve kanunsuz olduğunu belirterek, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin emirle hareket etmektedir. Amacı da bir dahaki seçimlerde AKP’den milletvekili olmaktır. Şimdiden açıklıyorum. RTÜK Başkanı, önümüzdeki seçimde Sakarya’dan AKP milletvekili aday adayıdır. O nedenle Recep Tayyip Erdoğan’ın emirlerini kusursuz yerine getirmektedir” dedi.



"BASIN TARİHİNE KARA BİR LEKE"

Atila Sertel, bugün yaptığı açıklamada, RTÜK'ün, TELE 1’e verdiği cezalarla Türk basın tarihine kara bir leke düşürdüğünü söyledi.

"EMİRLE HAREKET EDİYOR"

Sertel, şunları kaydetti:



"Doğruları söyleyenleri susturmak, yıldırmak ve onları cezalandırmak, RTÜK’ün başkanını yukarıdan aşağıya emirle hareket eden bir insan konumuna soktu. 700’ü aşkın personeliyle yalnızca Halk TV’yi, KRT’yi, Fox TV’yi, TELE 1’i ve TV 5’i izleyen ve her gün sabahtan akşama Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP'lilere hakaretler yağdıranları görmezden gelen RTÜK, Uğur Dündar ve TELE 1’e kestiği cezayla Türk basın tarihine kara bir leke düşürmüştür. RTÜK Başkanı, yukarıdan aşağıya emirle hareket etmektedir. Asla ve asla hukuk ve kanunlar çerçevesinde hareket etmemektedir. RTÜK Başkanı, kendisi milletvekili olmak için o makamı kullanmaktadır. Buradan söylüyorum. TELE 1’i susturamazsınız. TELE 1 doğruları söylemeye devam edecektir. Uğur Dündar bizim gençlik yıllarımızın idolüdür. İletişim fakültesinde radyo televizyon bölümünde okuyanlar Uğur Dündar gibi olmak istemişlerdir. Gazetecilik bölümünde okuyanlar da Uğur Mumcu gibi olmak istemişlerdir. Uğur Dündar, gerçekleri söylemeye devam edecektir. Türk toplumu Uğur Dündar’ın ne kadar dürüst ve namuslu gazeteci olduğunu bilir. Bir kez daha sesleniyorum. Ey AKP’den milletvekili olmaya hazırlanan RTÜK Başkanı, Tayyip Erdoğan’a yaranmak için aldığın kararlar hukuksuzdur, kanunsuzdur.”

ART ARDA CEZA VERİLDİ

RTÜK, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın konuk olduğu Demokrasi Arenası programına 5 hafta yayın durdurma ve TELE 1’e yüzde 5 para cezası uyguladı. TELE 1’e, gazeteci Uğur Dündar'ın Halk Arenası programında RTÜK Başkanı Şahin'i eleştirmesi nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Dündar'ın Halk Arenası programını 5 hafta boyunca TELE 1 ya da başka bir kanalda yapması yasaklandı.