RTÜK üyesi Tuncay Keser'den TELE1'e kayyum atanmasına tepki: 'Medyadaki tek seslilik arttıkça demokrasinin nefesi daralır'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu’nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan hakkında “casusluk” soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ gözaltına alındı, evinde ve TELE1 binasında polis tarafından arama yapıldı. "Ekrem İmamoğlu suç örgütü" ifadesi kullanılan savcılık soruşturmasının kilit ismi Hüseyin Gün oldu.

Akşam saatlerinde ise TELE 1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne kayyum atandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TELE 1 Televizyonu'na, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyumu olarak atanmasına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, TELE1’e kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TELE 1'e kayyım atandı. Medyada yeni büyük grup kayyım medyası oldu. Basın özgürlüğü güçlü bir demokrasinin vazgeçilmezidir. Medya çeşitliliğinin azalması, toplumun ortak sesini zayıflatır. Medyadaki tek seslilik arttıkça demokrasinin nefesi daralır…"