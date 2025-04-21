RTÜK Üyesi Tuncay Keser, Üst Kurul'a başvurdu: 'TRT'nin İBB soruşturması haberlerinde ihlal var'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 13:00

Güncelleme: 21.04.2025 - 13:04

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, TRT Haber’in bayram tatiline denk gelen 29 Mart - 6 Nisan döneminde "İBB Soruşturması" ile ilgili masumiyet karinesini ihlal eden, yargı kararı olmadan kişileri suçlu gösteren yayınlar yapıldığı ve 6112 sayılı Kanun’un ihlal edildiği gerekçesiyle Üst Kurula başvurmuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, başvuruya yazılı yanıt gönderdi.

Şahin, "Üst Kurulun programlara yayından önce müdahale etme veya programları yayından kaldırma yetkisi bulunmamaktadır. ‘TRT HABER’ logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun kayıtlı başvurunuza esas teşkil eden yayınları ile birlikte diğer yayınları da incelenmektedir" dedi.

"RTÜK, TRT'Yİ DENETLEMEKLE YÜKÜMLÜ"

RTÜK Başkanı Şahin’in yanıtını değerlendiren RTÜK Üyesi Tuncay Keser, şunları kaydetti:

“Halkın vergileriyle fonlanan kamu yayıncısı konumundaki TRT’nin, TRT Kanunu ve 6112 sayılı kanun doğrultusunda, yayınlarında tarafsız ve hukuka saygılı olması zorunludur. Ancak TRT Haber, İBB soruşturması ile ilgili tek yanlı ve soruşturmanın gizliliğini de ihlal ederek, haklarında yargı kararı olmayan kişileri suçlu ilan eden bir yayıncılık yapıyor. Bu yayınlarda kişilerin ne kadar cezaevinde kalacaklarına ilişkin tahminlere bile yer veriliyor.

Bu yayınların tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği ve haber verme özgürlüğünü aştığı çok açık. Söz konusu haberlerin, kamu yayıncısı sorumluluğuyla bağdaşmadığı da açıktır. Biri 22 Mart 2025 tarihinde olmak üzere, Üst Kurula, TRT Haber'in yayınları ile ilgili iki başvuru yaptım ancak Başkan Şahin, 10 Nisan 2025 tarihli ikinci başvuruma ‘inceleniyor’ yanıtı verdi."

"HUKUK, HERKESİ BAĞLARSA HUKUK OLUR"

"Bu yanıt, başvurumun Üst Kurul gündemine alınmayacağı anlamını taşıyor. Toplantıya 20 dakika kala bile 5 ayrı izleme raporunu gündeme alabilen RTÜK uygulaması dikkate alındığında, bir hafta sonra gönderilen ‘inceleniyor’ yanıtının başka bir anlamı olamaz. Masumiyet karinesi ilkesi, iktidara yakın birileri için değil herkes için geçerli olmalıdır. Hukuk herkesi bağlarsa hukuk olur, aksi durum majestelerinin hukukudur."

"BU AÇIK İHLALLERE SEYİRCİ KALINAMAZ"

"TRT Haber’de TRT yayın esasları ile 6112 sayılı Yasa’da belirlenen yayın ilkeleri sistematik olarak çiğneniyor. Bu açık ihlallere seyirci kalınamaz. RTÜK, TRT'nin kalkanı değil denetleyicisidir. 6112 sayılı Kanun böyle emrediyor. RTÜK Başkanı’ndan da beklenen yayın ihlallerinin sorumlusu TRT yönetiminin değil hukukun yanında durmasıdır. Bu yayınların mutlaka Üst Kurul gündemine alınması ve orada bir değerlendirme yapılması şarttır."