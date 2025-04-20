RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'TRT' çıkışı!

TRT’yi hedef gösterenlerin karşısında duracaklarını belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “TRT'yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyoruz” dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'TRT' çıkışı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 09:39

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"HER TÜRLÜ BASKI VE ALGI OPERASYONUNA KARŞI DURACAĞIZ"

TRT'yi hedef gösterenlerin karşısında duracaklarını belirten Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Çeşitli suçlardan yargılama süreci devam eden bir siyasetçinin, tutukluyken, kamu yayıncılığı görevini tarafsızlık ve sorumlulukla yürüten TRT’yi hedef alan açıklamaları hem kurumsal değerlere hem de kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırıdır.

Köklü yayıncılık geçmişiyle ülkemizin en saygın medya kuruluşlarından biri olan TRT, ilkeli yayıncılığı ve uluslararası itibarıyla Türkiye'nin sesi olmaya devam etmektedir.

TRT'yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyor, kurumlarımızı hedef gösteren her türlü baskı ve algı operasyonuna karşı kararlılıkla duracağımızı tekrar hatırlatıyoruz.”


Etiketler: #Ebubekir Şahin #RTÜK #trt #Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

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