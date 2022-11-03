RTÜK'ten AKP propagandası için 'zorunluluk' kararı

03 Kasım 2022 Perşembe, 15:47

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp, bugün toplanan Üst Kurul’da; Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ve AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” logosu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle başlayan “HealthTürkiye” isimli tanıtım filminin televizyon ve radyolarda “ücretsiz ve zorunlu” olarak yayınlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Konuralp, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

“RTÜK, Ak Parti’nin siyasi propagandası olarak kurgulanmış bir tanıtım filminin tüm TV ve radyolarda ‘ücretsiz ve zorunlu’ olarak yayınlatılması kararı aldı. Sağlık Bakanlığı’nın ‘HealthTürkiye’ adlı tanıtım filmi, AK Parti’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ belgesine doğrudan atıfla başlıyor.

Belli ki benzer kararlar artacak; TV ve radyolar ‘ücretsiz ve zorunlu’ olarak AK Parti’nin propagandası için kullanılacak. ‘Ücretsiz ve zorunlu’ yayınlatılacak propaganda filmlerinden fayda ummak, AK Parti için hazin bir durum! Ama Ak Parti için…”

“HealthTürkiye” isimli videoyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ekim’de sosyal medya hesabında; “Amacımız, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ülkemizi, uluslararası sağlık hizmetleri alanında ‘Health Türkiye’ markasıyla zirveye çıkarmaktır” notuyla paylaşmıştı. Koca’nın paylaştığı videoda, Erdoğan’ın; “Amacımız ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri arasında ‘HealthTürkiye’ markasıyla zirveye çıkarmaktır” sözleri yer alıyor.

